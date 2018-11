Die sechstägige Tour in die kleine Stadt an der Oder in der Nähe von Oppeln dürfte noch lange in guter Erinnerung der Reisegruppe bleiben. Eine großartige Gastfreundschaft durften die Langwedeler dort erleben.

Nach den vielen Reisen innerhalb Deutschlands, den zahlreichen Besuchen in Österreich, Frankreich und Luxemburg, ging es jetzt erstmals in Europa in Richtung Osten nach Breslau, Krakau und Oppeln. Imposante Städte mit viel geschichtlicher Vergangenheit, traumhafte Landschaften mit großen Wäldern und eine deutschsprachige Bevölkerung in der kleinen Stadt Proskau waren für die Langwedeler Heimatfreunde ein besonders schönes Erlebnis. Sechs Tage war die 45-köpfige Gruppe im Hotel Arkas in der 3000-Einwohner-Stadt Proskau untergebracht. Die dortige Bürgermeisterin Roza Malik, Mitarbeiterinnen des Gemeindebüros, der Ortsbürgermeister und der Pfarrer der Stadt begrüßten die Langwedeler und begleiteten sie teilweise auch. Das dortige Schloss wurde vom Grafen Proszkowski erbaut. Prunkvoll ist auch die katholische Kirche vor Ort.

Nach einem Stadtrundgang gab es eine Planwagenfahrt durch die umliegenden Orte von Proskau. Auf dem Landgut von Dr. Lipinski feierte die Reisegruppe. Die polnischen Begleiter ließen es sich nicht nehmen, bei den deutschen Besuchern mitzufeiern. Ein Jugendorchester unterhielt die Heimatfreunde bis in die Nachtstunden. Es wurde auf dem Landgut sogar getanzt.

Ein umfangreiches Kulturprogramm erwartete die Langwedeler auch in den kommenden Tagen. Die Gruppe besuchte Breslau und wurde von einem Stadtführer gut über die Stadt informiert. Am folgenden Tag ging es nach Krakau. Hier machten die Heimatfreunde zunächst eine Schiffstour auf der Weichsel. Auch hier wurde die Stadt zusammen mit einer Stadtführerin erkundet. Gerne wären die Besucher länger in Krakau mit seinen imposanten Bauten und Geschichten geblieben. Die Gruppe hat sich deswegen eine baldige Rückkehr in die Stadt gewünscht.

Kloster und Basilika

Am fünften Tag der Reise ging es nach Opole (ehemals Oppeln) an der Oder. Am Nachmittag stand dann die Besichtigung des weit über die Grenzen Oberschlesiens bekannten Wallfahrtsort St. Annaberg auf dem Programm. Hier führt zunächst eine Treppe zum Paradiesplatz mit einem Kloster. Hier kann man die St.-Anna-Basilika aus dem Jahr 1480 besichtigen, ein gotisch-barockes Gotteshaus. Unter anderen hielt hier Papst Johannes Paul II. eine Predigt. Bevor es am sechsten Tag wieder Richtung Langwedel ging, wurden die Heimatfreunde noch von der Bürgermeisterin Roza Malik verabschiedet. Zum Andenken schenkten sie der Reisegruppe einen Erntekranz mit dem Wappen der Stadt Roskau.

Am Samstag, 24. November, treffen sich die Langwedeler Heimatfreunde im Gasthaus Klenke. Neben dem traditionellen Kohl- und Pinkelessen wird es einen Rückblick auf die 30. Europafahrt und auf die Tagesfahrt zu den Harburger Bergen geben. Zum Schluss der Veranstaltung wird dann das neue Reiseprogramm 2019 vorgestellt. Vom 19. bis zum 23. September geht es nach Fulda in der Rhön. Hier stehen Besichtigungen in der hessischen, bayerischen und thüringischen Rhön auf dem Programm.