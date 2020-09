Schlagersängerin

Ott: Nachholbedarf bei Akzeptanz von Homosexuellen

Die Schlagersängerin ist der Meinung, dass Homosexuelle in Deutschland noch immer diskriminiert werden. In den sozialen Medien erfährt sie das am eigenen Leibe.