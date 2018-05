Die SOVD-Ortsgruppe Oyten sagte sich: „Da waren wir noch nicht!“ Gesagt, getan und hingefahren. Es ging nach Vierlande. Einige Mitreisende hatten über diesen rätselhaften Ort schon etwas gehört. Klarheit verschaffte ihnen die Reiseleiterin. Vierlande liegt im Hamburger Bezirk Bergedorf und besteht aus den Stadtteilen Curslack, Kirchwerder, Neuengamme und Altengamme. So hießen die Ortschaften auch schon zur Zeit der Hanse, als sie aus dem Besitz der Lauenburger an Hamburg und Lübeck gingen. Die Vierlander Bauern brachten ihre Produkte auf die Märkte über die Elbe und zahlten dabei Zölle an die beiden Hansestädte.

Die „Rundumwisserin“ erklärte die Region Vier- und Marschlande. Weit ging der Blick vom Elbdeich aus über das Marschland, wo nicht nur Landwirtschaft, Gärten und weidende Schafe zu sehen waren. In Wochenendhäusern wohnen dort Erholungssuchende aus dem nahen Hamburger.

Im Freilichtmuseum Rieck-Haus (Foto), einem 500 Jahre alten Bauernhaus, wurde gezeigt, wie die Menschen früher lebten. Die Gruppe stärkte sich beim Mittagsbüfett, um nach Rundfahrt und Kaffeetafel wieder heimzufahren.