Drei Mädchen von Enjoy Judo aus Oyten zeigten beim Eichhörnchen-Cup in der Bremer Uni-Halle gute Leistungen in der U 12. Sie kämpften in ihren Gewichtsklassen teilweise gegen norddeutsche Spitzenkämpferinnen. Melina Burc bis 45 Kilogramm hatte diesmal leichtes Spiel. Sie gewann ihre Kämpfe überlegen und wurde mit der Goldmedaille geehrt. Die in der Vorwoche noch erkrankte Lena Grosser (links im Bild) fand in der Klasse bis 37 Kilogramm in einer starken Gruppe nicht zu ihrer Normalform und belegte „nur“ den Bronzerang. Überrascht hat Celina Taubert (Fünfte von links) in der Klasse bis 32 Kilogramm: Sie konnte zwei Kämpfe mit vielen mutigen Wurfansätzen für sich entscheiden und unterlag nur im Finale. Die Silbermedaille war aber ein großer Erfolg für Celina.

Das nächste Highlight ist die Mannschaftsmeisterschaft U 12 im Juni. Hier kämpfen die Mädchen mit den Judomädchen von SASU Bremen (ebenfalls im Bild) als Kampfgemeinschaft um den Titel. Trainer Andreas Pajer führt diesen Verein ebenso und hofft auf gemeinsame Erfolge.