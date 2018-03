Die Tanzstunden finden in der vereinseigenen, mit Parkett ausgelegten Turnhalle in der Marienstr. 60 statt. Hier tanzen die Paare immer montags von 19 bis 20 Uhr und von 20 bis 21.30 Uhr und mittwochs von 20 bis 21.30 Uhr. Ein Einstieg ist jederzeit möglich, weil die MTV–Tanztrainer in einem eigens entwickelten Baukasten-Prinzip jeweils in sich abgeschlossene Schrittkombinationen vermitteln, die die Paare ganz einfach zu eigenen Tanzfolgen zusammenfügen können. Das funktioniert seit mehr als einer Dekade zur Zufriedenheit der Tanzpaare. Die Tanzstunden gehören zum Angebot des Vereins und sind damit im normalen Mitgliedsbeitrag von 8 Euro pro Monat enthalten. Sie werden daher auch als zusätzliche Übungseinheit von Tanzschulpaaren genutzt. Es gibt die Möglichkeit in alle Tanzstunden hineinzuschnuppern. Auch wer seine Kenntnisse im Tanzen auffrischen möchte, ist dazu beim MTV Langwedel eingeladen. Jeder der interessiert ist, wird die richtige Tanzgruppe für sich finden. Informationen zu den Tanzstunden gibt es bei Sylvia Kornau unter Telefon 04 23 5 / 95 77 40.