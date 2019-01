30 bis 19.30 Uhr in der VHS Lilienthal im Murkens Hof in der Klosterstraße 25 statt.

In der pädagogischen Arbeit mit Kindern sind Kinderbücher ein wichtiger Bestandteil. Kinder lieben Bücher und sie bieten pädagogischen Fachkräften oft einen Einstieg in „schwierige“ Themen, die im Leben der Kinder eine Rolle spielen – wie Trennung, Armut oder Tod. Durch Bücher vermitteln wir den Kindern Informationen über die Welt. Sie bekommen ein Bild von sich selbst und von anderen Menschen. Häufig werden dabei in Kinderbüchern aber auch Einseitigkeiten und Stereotype übertragen. In diesem Workshop lernen die Teilnehmenden Kinderbücher kennen, in denen verschiedene Menschen, unterschiedliche Lebenswelten und Familienkonstellationen vorkommen und vieles mehr gezeigt wird. Weiter wird der Frage nachgegangen, was ein „vorurteilsbewusstes“ Kinderbuch überhaupt ausmacht und worauf bei der Auswahl geachtet werden sollte. Durchgeführt wird der Workshop von Petra Maurer und Bernd Jacobs, die im Bremer Kinder- und Jugendbuchladen Leseland arbeiten.

Die Zahl der Teilnehmenden ist begrenzt. Verbindliche Anmeldungen werden per E-Mail an projekt.inge@lilienthal.de erbeten. Fragen beantworten gerne Elke Gerdes und Ursel Schnackenberg-Bösch vom Projektteam InGe unter Telefon 0 42 98 / 92 92 43.

Das Projekt „InGe – Inklusive Gemeinden“ der Gemeinden Lilienthal, Grasberg, Worpswede und Ritterhude möchte ein inklusives Netzwerk von Kitas, Schulen und Eltern aufbauen. Dazu werden den Einrichtungen und allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern in den Gemeinden kostenfreie Info-Veranstaltungen zum Thema Inklusion/Arbeit in heterogenen Gruppen, Workshops, Inhouse-Schulungen, Lehrgänge und Qualifizierungen angeboten. Das Ziel ist, eine inklusive Haltung zu unterstützen oder (weiter-)entwickeln zu können. Ganz wichtig ist, dass der Begriff „Inklusion“ sich im Projekt auf die gesamte Vielfalt von Menschen bezieht und somit auch alle Veranstaltungen im Rahmen des Projektes in diesem Sinne durchgeführt werden.