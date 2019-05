Baywatch-Star Pamela Anderson hat Julian Assange im Gefängnis besucht und verteidigte die Wikileaks-Gründer vehement. (Carlos Alvarez/Getty Images)

Pamela Anderson hat Julian Assange im Gefängnis besucht - und den Wikileaks-Gründer vehement verteidigt. Nach dem Besuch erklärte die ehemalige Baywatch-Darstellerin, Assange habe niemals eine Gewalttat begangen und sei unschuldig: „Er hat es nicht verdient, in einem Hochsicherheitsgefängnis zu sitzen.“ Die 51-jährige traf Assange schon während seines Aufenthalts in der ecuadorianischen Botschaft mehrfach und unterstützt ihn seit Langem. Unter anderem schrieb sie ihm 2017 einen öffentlichen Liebesbrief mit dem Titel „Warum mein Herz zu Julian steht“.

Der 47 Jahre alte Wikileaks-Gründer war vergangenen Tagen wegen Verstoßes gegen seine Bewährungsauflagen zu einem Jahr Gefängnis verurteilt worden - er hatte sich jahrelang dem Zugriff der Polizei entzogen. Assange wurde am 11. April festgenommen, nachdem ihm die ecuadorianische Regierung das Botschaftsasyl in London entzogen hatte. Der australische Staatsbürger befürchtet laut eigener Aussage, an die USA ausgeliefert zu werden. Ein entsprechender Antrag soll mittlerweile auch vorliegen - am 30. Mai soll er verhandelt werden. Die USA werfen Assange unter anderem Verschwörung mit der Whistleblowerin Chelsea Manning vor.