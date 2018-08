Bodenbeläge aus robustem Echtholzparkett etwa verleihen jedem Raum ein besonderes Flair, sind langlebig und unterstützen ein gesundes Raumklima. Da sich viele bei der Gestaltung des Zuhauses Individualität wünschen, lässt sich Parkett auf vielfältige Weise farblich veredeln und im Lauf seiner Nutzungsdauer mehrfach umgestalten.

Mit speziellen Öl-Grundierungen ist es möglich, Parkettböden – auch nachträglich – in verschiedenen Wunschfarben zu gestalten und es somit dem Einrichtungsstil anzupassen. Für überzeugende Resultate sollte die Arbeit stets durch örtliche Fachbetriebe erfolgen, die zu den verschiedenen Möglichkeiten individuell beraten. Die Profis gehen bei den Maßnahmen in mehreren Schritten vor: Die Grundierung wird nach Wunsch abgetönt und nach dem Auftragen mit einer Parkettversiegelung oder einem -öl für einen dauerhaften Look überarbeitet.