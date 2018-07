Cassey Doreen ist eine international gefragte DJane, die auch schon eigene Dancehits veröffentlicht hat. (Frei)

Und das ist auch kein Wunder, denn Festwirt Olaf ­Sievers vom Gasthaus zur Linde denkt sich stets etwas Besonderes für die Megafete aus – von Mottoparty bis Stargast. In ­diesem Jahr wird die internationale DJane Cassey Doreen die Menge auf die Tanzfläche ­bringen.

Am Sonnabend, 28. Juli, ab

21 Uhr verwandeln sich der Platz und das Festzelt vor der Schützenhalle des SV Grüppenbühren an der Kühlinger Straße in eine Partyzone. Zahlreiche Feier­fans werden zu der kultigen Grübü-Fete erwartet, die stets bis tief in die Nacht läuft. „Ich wünsche mir, dass wir den ­Erfolg der vergangenen Jahre wiederholen können“, sagt der Party­organisator und Vereinswirt der Grüppenbührener Schützen, Olaf Sievers. Gemeinsam mit ­seiner Familie betreibt er das ­gegenüber dem Festareal ­liegende Gasthaus zur Linde.

Die Grübü-Fete ist Kult. Die Feierfreudigen erscheinen dafür zahlreich auf dem Festgelände des SV Grüppenbühren. (Ingo Moellers)

Die DJs Daniel und Maik heizen der Menge mit Musik vom Plattenteller ein. Diesjähriger Stargast ist die DJane Cassey Doreen. Seit zehn Jahre tourt Cassey mit ihrem Sound durch ganz Europa. Bei Partys ist sie für jeden Spaß zu haben: ob ­Konfetti oder Champagner­dusche, Selfie mit den Fans oder ein Bad in der Menge. Auch ­eigene Musik hat sie heraus­gebracht. Die Neuinterpretation des Cindy Lauper Klassikers ­„Girls Just Wanna Have Fun“ platzierte sich in den Dance Charts. Weitere Remixes und ­eigenen Songs folgten. 2012 veröffentlichte sie eine Single mit Loona, dem Star der Latino ­Dance-­Musik, und 2014 mit den 90er-Hip-Hop-Legenden von Down Low.

Tanzbare Rhythmen und eine gute Show sind bei der Grübü-Fete also garantiert. Für Erfrischungen beim kleinen oder großen Durst sorgt das Team von Festwirt Olaf Sievers. „Für die Fete haben wir wie in den Vorjahren unsere eigene Währung – die Nuggets“, kündigt Olaf ­Sievers an. Auf dem Festplatz werden die achteckigen, goldenen Chips ausgegeben. Ihr Wert beträgt 1 Euro pro Stück. Im Zelt gibt es dafür kühle Getränke. Wer Chips übrig behalten hat, kann diese wieder zurücktauschen oder im Gasthaus zur Linde für den Verzehr einsetzen.

Der Eintritt zur Grübü-Fete kostet an der Abendkasse

8 Euro. Wer sich eine Karte im ­Vorverkauf sichert, zahlt nur

6 Euro. In Grüppenbühren ­halten das Gasthaus zur Linde sowie – wenn sie für das Training ge­öffnet ist – die Schützenhalle an der Kühlinger Straße Eintrittskarten vorrätig. In Ganderkesee gibt es sie beim Kiosk gegenüber der alten Post. In Bookholzberg fungiert der Kiosk als Vorverkaufsstelle.