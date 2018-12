Eingeläutet wird die Veranstaltung am Sonnabend ab 16.30 Uhr. Dann treten die Schützen vor dem Raiffeisen-Markt an der Diensthoperstraße an und machen sich auf den Weg um die Vorjahresmajestäten Charlene Schwarze, Manfred Meyer und Elias Mollenhauer abzuholen. Weg und Abholung werden vom Spielmannszug Doenhausen

begleitet. Natürlich darf auch der standesgemäße Straßenschmuck nicht fehlen durch den die Majestäten schreiten. Die Ehrenpforte wurde in Handarbeit von zahlreichen Helfern

gebunden und aufgestellt.

Bei den Majestäten angekommen, gilt es die Scheiben anzubringen, mit denen sich die

Hoheiten im vergangenen Jahr ihre Titel erschossen haben. Darunter auch die von Charlene Schwarze. Ihre Scheibe wird die letzte reine „Frauenscheibe“ sein und Schwarze damit die letzte offizielle Königin aus Dörverden, denn ab diesem Jahr wird gemeinsam mit den Männern auf ein Ziel geschossen.

Die große Party startet ab

20 Uhr. Diese steht wie immer nicht nur Mitgliedern und Helfern offen – alle Dörverdener sind eingeladen, an der Feier teilzunehmen. Der Eintritt ist frei. Für gute Stimmung wird durch DJ Werner gesorgt.

Damit ist das Festwochen-

ende aber noch nicht zu Ende, denn es müssen neue Könige ermittelt werden. Dies geschieht am Sonntag, der mit einem

öffentlichen Katerfrühstück

begonnen wird. Mit dabei sind die Barmerländer, die für musikalische Unterhaltung sorgen. Nahtlos geht das Frühstück in den Frühschoppen über. Ab

14 Uhr gibt es außerdem eine Kaffee- und Kuchentafel.

Während sich die einen noch vom Vortag erholen, sind andere schon wieder bei der Sache, denn um 10.30 Uhr beginnt das Ausschießen der Könige.

Ab 12.30 Uhr erfolgt die Proklamation der neuen Majestäten.

Das Preis- und Übungsschießen startet um 13.30 Uhr. Außerdem wird es wieder das beliebte Schießen um den Bürgerpokal geben, der von Getränke-­Dieckhoff gestiftet wurde. Dabei können alle Einwohner Dörverdens ab dem vollendeten 16. Lebensjahr ihr Können zeigen. Zum Einsatz kommen nur vereinseigene Waffen, eigene sind nicht zugelassen. Die Startgebühr beträgt zwei Euro, und

jeder Teilnehmer darf nur einmal starten. Die Bekanntgabe der Sieger vom Preisschießen sowie die Verleihung des Bürgerpokals erfolgt ab 18 Uhr.

Auch die kleinen Schützen können sich auf den Sonntag freuen, denn wie gewohnt wird es wieder das Adlerschießen für Kinder geben. Der Sieger in dieser Disziplin wird gegen 17.15 Uhr bekannt gegeben. Wer keine Lust hat selbst Hand an die Waffe zu legen, kann beim Knobeln und Mettwurstknobeln sein Glück herausfordern.