Worpswede feiert am Freitag Bergfest

Party von Bürgern für Bürger

Worpswede. Seit 2012 feiern Worpsweder Bürgerinnen und Bürger das Bergfest auf der Kunst- und Flaniermeile in der Bergstraße. In diesem Jahr steht es unter dem Motto „800 Jahre Worpswede mit Brief und Siegel“ und findet am Freitag, 22.