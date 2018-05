Ob auf dem Festplatz, den Partys oder dem Festumzug: Im letzten Jahr herrschte immer großer Andrang. (Schützenverein Neuenkirchen)

30 Uhr mit dem Beginn des Marktbetriebs eingeläutet wird. Zeitgleich startet der erste Pfingstflohmarkt an der Reiterschanze. 24 ausschließlich private Teilnehmer haben sich angemeldet und wollen nicht mehr benötigte Schätze aus Kleiderschrank, Dachboden und Keller feilbieten. Der Abend steht dann unter dem Motto „Mallorca Special“. Auf der großen Bühne sorgt die Band Top Secret für Stimmung. Die vierköpfige Combo wird den feierfreudigen Neuenkirchenern ab 21 Uhr mit ihrem Repertoire aus Kultsongs, Oldies, Rock und Pop der letzten Jahrzehnte bis zu aktuellen Chart- und Partyhits einheizen.

Der Sonntag gehört dem traditionellen Festumzug. Die Besucher können sich auf einen bunten Mix aus zahlreichen Vereinen, Firmen und anderen Gruppen freuen, die zu Fuß, per Wagen oder hoch zu Ross an den Zuschauern vorbei ziehen werden. Die Strecke verläuft entlang folgender Straßen: Heidstraße bis zur Hausnummer 80, dann über Am Hutenberg, Heidstraße, Große Heide und Mümmelmannsweg. Weiter geht es den Driftweg zur Reiterschanze, Steller Heide, in die Vorbrucher Straße und zum Schluss auf die Heidstraße zum Festplatz. Start ist 13.30 Uhr. Zeitgleich beginnt auch der Marktbetrieb.

Isi Glück ist in diesem Jahr der musikalische Newcomer auf Mallorca. (Obex)

Auch am Sonntagabend kann gefeiert werden, denn der Schützenverein lädt zum zweiten Teil der Scheunenparty „Mallorca Special“ ein. Dieses Mal sind Isi Glück und das Obex Partyteam für die Stimmung verantwortlich. Die ehemalige Miss Germany tritt regelmäßig im Mega-

Park auf Mallorca auf und bringt die spanische Insel nach Neuenkirchen. Los geht es um 21 Uhr.

Der Pfingstmontag ist Kindertag und begeistert mit vielen

Attraktionen für die jüngsten

Besucher. Um 14 Uhr öffnen die Buden und Karussells auf dem Festplatz, ab 14.30 Uhr können sich die Kleinen beim Kinderschminken verwandeln. Zauberer Marvinio bringt ab 16.30 Uhr mit seiner Show die Zuschauer zum Staunen. Gegen 17.30 Uhr werden Dutzende Ballons beim Luftballon-Weitflugwettbewerb in die Luft steigen.

Ab 18 Uhr geht das Schützenfest in seinen spannenden Endspurt. Um diese Zeit beginnt das Königsschießen, das darüber entscheidet, wer in den nächsten 365 Tagen das neue Königshaus bilden wird. Die Königsproklamation ist für 19.30 Uhr angesetzt. Bei der anschließenden Pfingstmontagsparty können die neuen Majestäten ausgiebig gefeiert werden, und das Festwochenende klingt angemessen aus.

Tickets für die Scheunenparty gibt es an folgenden Stellen:

Tinas Lädchen, Fleischerei Cammann, Lillemei in Schwanewede und der Büro Elch in Farge. Im Vorverkauf kosten die Tickets für den Sonnabend 7 Euro, für den Sonntag 8 Euro. Ein Kombiticket für beide Tage ist für 14 Euro zu haben – so lange der Vorrat reicht.