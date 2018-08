Und auch wenn die Verwaltung laut Karen Becker, Fachdienstleiterin Kindertagesstätten, bislang nicht festgestellt hat, dass die Nachfrage nach Kindergartenplätzen aufgrund des Nulltarifs sichtbar gestiegen wäre, gibt es auch in Ganderkesee gegenwärtig mehr Kinder, die an einem Betreuungsplatz interessiert sind, als zur Verfügung stehende Plätze. Wobei die Situation aber nicht im Ansatz so dramatisch wie in einigen Großstädten ist.

„Allen Eltern, die sich für einen Platz in einer Kindertagesstätte beworben hatten, oder noch bewerben werden, konnten wir beziehungsweise werden wir einen Betreuungsplatz anbieten“, erklärt Karen Becker. Aus persönlichen Gründen hätten einige Eltern den angebotenen Platz allerdings nicht angenommen – etwa weil sie keinen Nachmittagsplatz nutzen möchten. So werden Angebot und Nachfrage am Ende also wieder in Einklang zu bringen sein. Genaue Zahlen will die Verwaltung erst zum Ausschuss für Soziales und Gesellschaft vorlegen, der am 23. August tagt. Die Fachdienstleiterin weist in diesem Zusammenhang auch auf die Angebote der Kindertagespflegemütter und -väter hin. Im Gemeindegebiet gebe es 43 Betreuungsangebote für Krippen-, vier für Kindergarten- und acht für Hortkinder.

„Insgesamt stellt sich die Situation bei den (nach wie vor kostenpflichtigen, Anm. d. Red.) Krippenplätzen gegenwärtig etwas enger dar als bei den Kindergartenplätzen“, erklärt Karen Becker. Nicht nur deshalb fiebert die Verwaltung der Eröffnung der Kita Bargup in Bookholzberg voraussichtlich Anfang 2019 entgegen, in der weitere 80 Plätze entstehen (zwei Kindergarten- und zwei Krippengruppen). „Das ist dann schon eine große Entlastung“, sagt Becker. Und mit einer weiteren Kita im Neubaugebiet „Südlich Oldenburger Straße“ ist ja bereits eine weitere große Einrichtung in der Planung.

„Durch die Beitragsfreiheit hat sich im Umfang des Anspruchs auf einen Kindergartenplatz nichts geändert“, stellt Karen Becker fest. Ihr ist es wichtig, noch einmal darauf hinzuweisen, dass sich der Anspruch grundsätzlich auf die Betreuung am Vormittag bezieht, die an fünf Tagen in der Woche je vier Zeitstunden umfasst. Dieser Anspruch kann allerdings auch durch das Anbieten eines Platzes in einer Nachmittagsgruppe eines Kindergartens erfüllt werden. Der Gemeinde Ganderkesee sei es allerdings ein wichtiges Anliegen, die Betreuungszeiten so anzubieten, dass sie dem Wohl der Kinder und den Belangen ihrer Erziehungsberechtigten Rechnung tragen. Insofern sei die Verwaltung sehr bestrebt, ein bedarfsgerechtes Angebot zur Verfügung zu stellen.

Mit der neuen Kindertageseinrichtung in Bookholzberg werde das Angebot für Kindergartenkinder wahrscheinlich etwas höher sein als die aktuelle Nachfrage, erwartet Becker für das zweite Halbjahr eine deutliche Entspannung. Allerdings würden sich die Belegungen im Laufe des Kindergartenjahrs etwa durch Zu- und Wegzüge erfahrungsgemäß ohnehin ständig ändern. Frei werdende Kindergartenplätze bietet die Gemeinde dann jeweils den Kindern an, die im Laufe des Jahres drei Jahre alt werden und bisher noch in einer Krippengruppe der entsprechenden Einrichtung betreut werden. „Es ist das ganze Jahr über viel Bewegung in den Krippengruppen“, sagt Becker.

Derzeit gibt es in der Gemeinde Ganderkesee 20 Kindertagesstätten, von denen vier durch freie Träger betrieben werden. Die weiteren 16 Einrichtungen befinden sich in kommunaler Trägerschaft. Mit der Kita Bargup wird eine weitere kommunale Einrichtung hinzukommen. Insgesamt stehen 1204 Plätze zur Verfügung, davon 900 in den gemeindlichen Einrichtungen und weitere 304 in den Kindertagesstätten der freien Träger.