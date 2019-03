Mit den fruchtigen Obstkreationen der Bäckerei Rolf klingt der Einkaufsbummel in Osterholz aus. (Christa Neckermann)

Überall locken die Geschäfte mit neuen Angeboten und Kollektionen. Die Eiscafés haben für eine Pause bereits ihre Tische herausgestellt.

„Wir beobachten, dass im Frühjahr mehr Paare heiraten“, sagt Dana Flathmann, die bei Uhren Jackel die neue Kollektion des Trauringherstellers Gerstner vorstellt. Dazu gehört beispielsweise ein Partnerring, bei dem beide Ringe je eine Hälfte eines Herzens tragen – der Damenring ist mit Diamanten versetzt. Falls es bis zum Ja-Wort noch

etwas dauert, passt ein elegantes Silberarmband oder aktueller Modeschmuck zu den Pastellfarben des Frühlings.

In der Boutique Kai hat Edeltraut Heins nicht nur ihre schicken Modelle, sondern zusätzlich die richtigen Accessoires für die modebewusste Frau bereitliegen. Raffinierte Schals mit interessanten Farbverläufen, modische Handtaschen mit Glitzerapplikationen und Modeschmuck mit frechen Turnschuh-Anhängern begleiten die Kundinnen in den Lenz.

Neu eingekleidet lässt sich frau gern bei einem Besuch der Bäckerei Rolf bewundern. Im Außenbereich liegen derzeit noch mollige Decken, aber auch dort ist der Frühling spürbar. Leichtes Gebäck mit frischen Früchten liegt in der Auslage, dazu gibt es kleine Mittagssnacks und ein leckeres Frühstück.

Im Haus am Markt zeigt sich das Frühjahr in der Boutiqeu Trends! bunt. Alle Kollektionen überzeugen durch ihre Farbigkeit. Sowohl die Jacken von Soquesto wie auch diverse Teile von Cecil, s.Oliver, Street One sowie Tom Tailor und – neu Tom Tailor Denim – erstrahlen im Frühjahrslook. Jede Modelinie bietet ihren eigenen Charme, einmal kommen die Kleidungsstücke etwas pastelliger daher, mal intensiver. Ergänzt wird das Angebot durch Taschen und leichte Schals. Im Trends!-Outletcorner gibt es zudem stets eine Menge aktueller Schnäppchen. Im Aktionszeitraum vom 28. bis 30. März gibt es zu jeder Jacke ein Schminktäschchen gratis.

Beim Bummel durch die Innenstadt führt der Weg in der Bahnhofstraße am Geschäft von Ruth Bellmann vorbei. Die Goldschmiedin ist für ihren kreativen, selbst gefertigten Schmuck bekannt: Ausschließlich „Original Bellmann“ liegt auf den samtbezogenen Tellern. Auch bei ihr ist im Frühling die Zeit für einzigartige Trauringe. Außerdem setzt Bellmann auf florale Motive und leichte Designs, die sie gemeinsam mit dem Kunden entwickelt. Alter Schmuck verwandelt sich bei ihr von Meisterhand nach den Wünschen der Kunden in edle Blickfänge.