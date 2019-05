Der Schauspieler und ehemalige Kinderstar Patrick Bach ist die deutsche Stimme von Jesus Christus in der kommenden Event-Doku-Serie "Jesus - Sein Leben" bei History. (History / Getty, Reuter)

„Es ist natürlich etwas Besonderes, eine geschichtlich derart relevante Figur zu synchronisieren“, sagt Patrick Bach. In der kommenden Event-Doku-Serie „Jesus - Sein Leben“, die über Pfingsten am Sonntag, 9. Juni, und Montag, 10. Juni, jeweils 20.15 Uhr, beim Pay-TV-Sender History zu sehen ist, ist der 51-Jährige die deutsche Stimme von Jesus Christus.

Der Schauspieler, der Anfang der 1980er-Jahre mit Serien-Hauptrollen in unter anderem „SIlas“ (1981) und „Jack Holborn“ (1982) zum deutschen Kinderstar wurde, hat sich als Synchronsprecher bereits ein zweites Standbein geschaffen. So lieh er beispielsweise in der deutschen Synchronisation der „Herr der Ringe“-Verfilmung von Regisseur Peter Jackson dem US-Schauspieler Sean Astin in der Rolle des Samweis Gamdschie seine Stimme. Für die neue Event-Produktion von History steht Bach in Berlin derzeit vor dem Mikro. Die Aufnahmen finden bei TV+Synchron in Berlin-Adlershof statt.

„Jesus - Sein Leben“ mit dem britischen Schauspieler Greg Barnett in der Hauptrolle des Heiland, erzählt die Geschichte Jesus Christus' aus acht verschiedenen Blickwinkeln wichtiger biblischer Figuren. Diese sind: Maria, Josef, Johannes der Täufer, Kajaphas, Judas Ischariot, Pontius Pilatus, Maria Magdalena und Simon Petrus. Zudem kombiniert das Doku-Drama inszenierte Elemente mit Interviews. Wissenschaftler und Geistliche wie Joshua Dubois, ehemaliger Berater in Religionsfragen unter US-Präsident Barack Obama, interpretieren das Wirken Jesu aus einer heutigen Sicht mit neuen Erkenntnissen.