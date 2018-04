Großer Erfolg für die Schachspielerinnen der Lise-Meitner-Schule

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Paukenschlag im Landesfinale

FR

Stuhr/Hannover. Die Schach-Mädchenmannschaft der Stuhrer Lise-Meitner-Schule hat im Landesfinale in Hannover für einen Paukenschlag gesorgt: In der Wettkampfklasse 2 (Jahrgänge 2002-2005) belegten die von Juraj Sivulka trainierten Schachspielerinnen Platz drei und erzielten damit ihren größten Erfolg in dieser Sportart.