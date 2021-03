Paul McCartney arbeitet derzeit an einem neuen Kinderbuch. (2019 Getty Images/Tim P. Whitby)

Paul McCartney ist derzeit schwer beschäftigt: Neben seinem neuen Album „McCartney III Imagined“, welches am 16. April erscheint, arbeitet der Ex-Beatle derzeit an seinem zweiten Kinderbuch. Dieses soll den Titel „Grandude's Green Submarine“ tragen. Die Veröffentlichung ist für den 2. September geplant.

Es handelt sich dabei um eine Fortsetzung des 2019 erschienen Kinderbuchs „Hey Grandude!“ (deutscher Titel: „Opapi-Opapa: Besuch von den Krawaffels“). Erzählt werde, so eine Pressemitteilung, die Geschichte des Titelhelden Grandude und seinen Enkelkindern, „die sich auf die Suche nach ihrer musikbegeisterten Großmutter Nandude machen“.

Sein erstes Kinderbuch hatte McCartney einst als „eine sehr persönliche Geschichte“ bezeichnet, „die Großmütter überall und ihre Beziehungen und Abenteuer mit ihren Enkelkindern feiert“. Die Illustration des neuen Buchs übernimmt erneut die kanadische Künstlerin Kathryn Durst. Am 2. November wird McCartney dann ein weiteres Buch veröffentlichen: „The Lyrics: 1956 to the Present“ stellt in alphabetischer Reihenfolge verschiedene Songtexte von McCartney vor und erzählt ihre Entstehungsgeschichte.