Pechstein im Massenstart auf Platz 13

Eisschnellläuferin Claudia Pechstein ist bei der Olympia-Premiere im Massenstart klar an einer Medaille vorbeigelaufen. Die 46-Jährige wurde beim Sieg der Japanerin Nana Takagi 13. Silber ging an die Südkoreanerin Kim Bo Reum, Bronze an die Niederländerin Irene Schouten.