Mit rund 2,3 Millionen Soldaten hat China bereits das zahlenmäßig größte Heer der Welt. Technisch können die Chinesen mit den USA oder auch Russland noch nicht mithalten. Das soll sich aber ändern. Chinas Staatschef Xi Jinping hatte im vergangenen Jahr angekündigt, die Armee bis Mitte des Jahrhunderts auf Weltklasseniveau zu bringen.

2017 lag der Verteidigungsetat der Volksrepublik bei rund 150 Milliarden US-Dollar, etwa ein Viertel von dem, was die USA ausgeben. Das entsprach dennoch einer Steigerung von mehr als sechs Prozent im Vergleich zu 2016. Anfang Februar hat die Führung in Peking bereits angekündigt, diese Ausgaben weiter steigern zu wollen. Die Erhöhung des Verteidigungshaushaltes wird in der Regel am Tag vor Beginn des Volkskongresses bekannt gegeben, also an diesem Sonntag. Experten zufolge sind die Ausgaben in Wahrheit denn auch sehr viel höher, weil die Ausgaben etwa für die paramilitärische Polizei nicht in den Verteidigungsetat fallen. Ein Teil der Militärausgaben werde auch unter „Forschungsausgaben“ verbucht.