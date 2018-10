Eine Pop-Powerfrau wird politisch: Taylor Swift. (Mark Metcalfe / Getty Images)

Donald Trump is not amused: Seit Kurzem nutzt Musiksuperstar Taylor Swift ihre Social-Media-Kanäle auch zum Artikulieren ihrer politischen Meinung - sehr zum Verdruss des US-Präsidenten, der bekanntlich eigentlich ein Fan von ihr sein soll. Nachdem Taylor Swift schon vor einigen Wochen unmissverständlich klar gestellt hatte, dass sie sich mit den Werten der Demokraten identifiziere, legte sie nun noch eine Schippe drauf. In einem Instagram-Post animierte Swift ihre Follower zur Stimmabgabe bei den Kongresswahlen. Eine klare Empfehlung lieferte sie gleich mit: Auf einem Bild posiert sie gemeinsam mit ihrer Mutter Andrea vor einem Banner des demokratischen Senatskandidaten Phil Bredesen aus Tennessee.

Als „vernünftig und vertrauenswürdig“ beschreibt sie den beworbenen Politiker. Etwas allgemeiner und gleichzeitig als expliziten Seitenhieb gegen Trump fügt sie hinzu: „Wir wollen Führung, keinen Angst-basierten Extremismus.“ Jahrelang hielt sich die 28-jährige Sängerin bedeckt, wenn es um politische Themen ging. Diese unpolitische Phase dürfte nun endgültig der Vergangenheit angehören. „Bitte sitzt das nicht aus“, schrieb sie als letzten Satz unter ihren Post. Ob die Millionen von amerikanischen Followern der Bitte ihres Idols tatsächlich nachkommen werden?

Donald Trump wird sich wohl so bald nicht mehr als Freund von Taylor Swifts Musik äußern. (Chris McGrath/Getty Images)

„Ich mag Taylors Musik jetzt etwa 25 Prozent weniger,“ twitterte Trump bereits vor einiger Zeit, als Swift erstmals ihre politischen Ansichten klarstellte. Nach Swifts erneuter Meinungsäußerung wird sich der US-Präsident wohl nicht mehr als Fan des Country- und Popstars outen. Dass Swift sich wie viele andere Promis darum bemüht, die Amerikaner zum Wählen zu motivieren, kommt nicht von ungefähr - schließlich wird bei der am Dienstag, 6. November, anstehenden Abstimmung über ein Drittel der Senatsmitglieder und die Zusammensetzung des Repräsentantenhauses entschieden. Nicht umsonst gelten die Midterm-Wahlen als richtungsweisend für die politische Zukunft der Vereinigten Staaten.