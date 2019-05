Auch auf der von ihm begleiteten Gruppenreise nach Jamaika hatte Heiko Blank vom Reisecenter Kirchweyhe vor Ort den einen oder anderen Insider-Tipp für die Teilnehmer parat. (Reisecenter Kirchweyhe)

Ganz gleich, ob es die genannte Flugreise nach Südamerika, eine Flusskreuzfahrt an der Saarschleife oder die beliebten Überraschungstouren mit dem Bus sind – das Team vom Reiscenter am Kirchweyher Bahnhof überzeugt stets mit persönlicher Beratung und einem komfortablen Service.

„Wir pflegen den persönlichen Kontakt zu unseren Kunden. Denn anhand ihrer Wünsche, Ansprüche und Vorlieben wählen wir schließlich auch die nächsten Ziele aus, die wir dann in unseren Katalog aufnehmen“, berichtet der Büroleiter. An Ideen mangelt es Heiko Blank ganz gewiss nicht. „In meinem Kopf sind schon die Reisen für die nächsten Jahre“, sagt er lachend.

In der kommenden Woche steht aber zunächst eine Premiere an. Erstmals bietet das Reisecenter eine sogenannte Weinreise an. „Wir steuern auf der dreitägigen Bustour verschiedene kleine Weingüter zwischen Frankfurt und Wiesbaden in Niederhessen an“, kündigt Heiko Blank an. Selbstverständlich übernimmt er auch dieses Mal die Funktion des Reiseleiters – immerhin ist er bekennender Weinliebhaber. „Die Teilnehmer von Gruppenreisen sind immer froh über den einen oder anderen Insider-Tipp, der über das Standardprogramm hinaus geht“, weiß er aus Erfahrung zu berichten. Auf dem Plan der Weinreise stehen natürlich auch Verköstigungen – die erste soll bereits direkt im Bus stattfinden. Bis jetzt haben sich bereits mehr als 30 Interessierte angemeldet, „aber ein paar Plätze sind noch frei. Auch wenn wir natürlich Raum für etwaige Einkäufe mit einplanen.“

Als Erfolge bezeichnet Heiko Blank schon jetzt zwei weitere Premieren in seinem diesjährigen Reiseplan. So flog er im März erstmals mit einer Gruppe nach Jamaika und Anfang Mai stand Usedom auf dem Programm. Letzteres Reiseziel ist zwar nicht neu, aber dafür der Zeitraum über den ersten Maifeiertag. „Wir haben festgestellt, dass dann in Zinnowitz ordentlich etwas

geboten wird. Das Programm kam sehr gut an, sodass wir diese Reise auch 2020 wieder anbieten werden“, so sein persönliches Fazit.

Für das kommende Jahr kann er ohnehin schon zwei weitere Highlights ankündigen – vor allem für Kreuzfahrtinteressierte. „Der Kreuzfahrtboom ist nach wie vor ungebrochen. Vor allem Europa wird von unseren Kunden sehr gern mit dem Schiff bereist“, berichtet er. Aus diesem Grund bietet das Reisecenter im Mai kommenden Jahres eine Tour mit dem Kreuzfahrtriesen „Mein Schiff 3“ rund um Großbritannien an. „Wir schauen uns regelmäßig die neuen Kreuzfahrtschiffe wie gerade die ‚Aida Nova‘ und die neue ‚Mein Schiff 2‘ an, um unseren Kunden beispielsweise Tipps bei der Auswahl der Kabinen zu geben“, verrät Heiko Blank.

Wer es nicht ganz so groß mag, der ist auf der „Berlin“ der FTI Cruises genau richtig. Das Kreuzfahrtschiff verfügt „nur“ über 206 Kabinen. Das Reisecenter hat für Ende Mai 2020 die Route von Nizza über Westeuropa nach Bremerhaven mit in den Katalog aufgenommen. „Bei beiden Touren erhalten die Kunden ein gewisses Goodie als Gruppenrabatt von uns – zum Beispiel in Form eines inklusiven Getränkepakets“, sagt der Büroleiter.

Um dem steigenden Zuspruch weiterhin gerecht zu werden, hat sich sein Team jetzt erneut vergrößert. Reiseverkehrskauffrau Bianca Dunker-Franke unterstützt als feste Mitarbeiterin ab sofort Heiko Blank und Fabian Krüger. Laura Zech als Auszubildende macht das Team komplett. „So können wir

garantieren, dass fast immer drei Personen im Büro und für unsere Kunden erreichbar sind“, freut sich Heiko Blank. Für ihn bedeutet die personelle Unterstützung zugleich mehr Flexibilität bei der Reiseplanung.

Das Reisecenter in Kirchweyhe ist von montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr und sonnabends von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Weitere Informationen finden Interressierte im Internet auf der Homepage unter www.reisecenter-­kirchweyhe.de