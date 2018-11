Die Veranstaltung ist öffentlich, der Eintritt ist frei. Schülerinnen und Schüler der Schlagzeug- und Percussionklasse im Alter von sieben bis 17 Jahren präsentieren mit Drum Set, Marimbaphon, Vibraphon, Pauken, Congas, Bongos, Djemben und weiteren Schlaginstrumenten ein abwechslungsreiches Programm, das eine große Bandbreite der Percussionmusik vom Frühbarock bis in die Jetztzeit abbildet.

Des Weiteren bietet die Kreismusikschule Osterholz ab der kommenden Woche einen neuen Workshop für Kinder im Grundschulalter an, in dem gesungen, getrommelt, getanzt sowie mit Klangbausteinen, Schellen und anderen Instrumenten musiziert werden soll. Der Workshop für alle Grundschulkinder mit oder ohne Vorkenntnisse, der von Agnes Ösz geleiet wird, findet vom 28. November bis zum 19. Dezember jeweils mittwochs von 14.30 bis 15.15 Uhr in der Findorffschule in Osterholz-Scharmbeck statt.

Außerdem veranstaltet die Kreismusikschule Osterholz den Schnupperkurs „Das Einmaleins des Ensemblespiels“ für Erwachsene, für den leichte Vorkenntnisse erwünscht sind. Anhand von leichten bis mittelschweren Musikstücken aus Barock, Klassik und Jazz sollen die Teilnehmenden sich an die Grundpfeiler des Zusammenspielens herantasten. Dabei steht die Freude am Zusammenspiel im Vordergrund. Der Kurs unter der Leitung von Uta Fasold findet am Mittwoch, 12. Dezember, und Mittwoch, 19. Dezember, jeweils von 18 bis 19 Uhr auf Gut Sandbeck statt und kostet jeweils 16 Euro. Ein Aufbaukurs ist für Januar 2019 geplant.

Nähere Informationen und Anmeldungen zu den Kursen unter Telefon 04 79 1/50 99 oder per E-Mail an info@musikschule-ohz.de.