Inhaberin Brigitte Schulz-Fastje gelingt es mit ihrem vielfältigen Sortiment stets den Geschmack ihrer Kunden zu treffe. Dazu bietet sie auch regelmäßig Neuheiten an.

Seit Anfang des Jahres hat die Fadenlauf-Kundschaft noch mehr Platz, um das Passende zu finden. „Wir haben in unserem Ursprungsverkaufsladen – in derselben Geschäftszeile wie unser Hauptgeschäft – ein Outlet eröffnet“, teilt Brigitte Schulz-Fastje mit. Auf der zusätzlichen Verkaufsfläche finden sich Stoffe zu kleinen Preisen. „Dabei handelt es sich um ausgelaufene Saison- und Standardware zum Beispiel einfarbige Jersey- und Sweatstoffe sowie Bündchenware“, berichtet die Geschäftsfrau. Ergänzt wird das Outlet-Sortiment durch Webware, kleine Stoffstücke und Accessoires. „Mit diesen preisgünstigen Angeboten möchten wir vorrangig junge Mütter und Nähanfängerinnen ansprechen und die­-

se für individuelle, selbstgenähte Kleidung sowie Accessoires begeistern“. Sie selbst sieht ihre beiden Geschäfte keineswegs als Konkurrenz zueinander, sondern als optimale Ergänzung.

„Viele Kunden stöbern erst im Outlet und werfen anschließend noch einen Blick auf die aktuellen Stoffe und Neuheiten“, berichtet sie. Noch ist das Outlet nur mittwochs von 9.30 bis 12.30 Uhr und von 14.30 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 9.30 bis 12.30 Uhr geöffnet.

Die geschäftliche Erweiterung hat für Brigitte Schulz-Fastje noch einen weiteren Grund. „In den zusätzlichen Räumlichkeiten möchten wir demnächst weitere Nähkurse anbieten“, kündigt sie an.

Allerdings soll es sich dabei nicht um offene, sondern um themenbezogene Angebote wie „Wir nähen eine Kinderhose, einen Hoody oder einen Turnbeutel“ handeln.

Die Eröffnung des Outlets und die Ausweitung der Nähkurse zeigt dass bei Fadenlauf kein Stillstand angesagt ist. Jetzt gibt es weitere Neuigkeiten: „Auf vielfachen Wunsch haben wir Plotterfolie zur Gestaltung von T-Shirts im Sortiment“. Die Folien gibt es in Flex, Glitzer und Reflex und ab 20- Zentimeter-Abschnitt. „Kinder freuen sich über ein glitzerndes Einhorn oder ein Feuerwehrauto auf dem Shirt. Für Erwachsenen lassen sich kreative Sprüche gestalten“, erklärt Brigitte Schulz-Fastje.

Im vergangenen Jahr hat die Inhaberin durch einen Sortimentswechsel Platz für neue Stoffe geschaffen. In diesem Zuge bietet sie ein erweitertes Angebot an Kurzwaren wie Knöpfe und Reißverschlüsse sowie dekorative Home-

Style-Stoffe an.

Allgemein seien jetzt zum Herbst kuschelige Stoffe in Beerentönen gefragt. Sweat und gelockte Wolle eignen sich laut gut für Hoodys und Kuscheljacken. „Auch Softshell ist beliebt.

Ungebrochen ist die Nachfrage nach den Münsteraner Westfalenstoffen. Zahlreiche Ballen in den unterschiedlichsten Farben und Mustern lagern in den Regalen. „In diesem Bereich zählen wir inzwischen zu den größten Anbietern“, erklärt die Fachfrau „Diese Stoffe sind vor allem so beliebt, weil sie mit einer hochwertigen Farbechtheit überzeugen und keinerlei Giftstoffe enthalten“, fügt sie hinzu.

„Bei uns erhalten die Kunden zusätzlich zu allen Stoffen und Accessoires stets die fachkundige und kompetente Beratung sowie Hilfestellungen und Tipps gratis mit dazu. Außerdem nehmen wir anstandslos Reklamationen entgegen“, betont Brigitte Schulz-Fastje ihre Vorzüge gegenüber dem anonymen Onlinehandel.

Nähere Informationen zu Fadenlauf gibt auch online unter www.fadenlauf.eu und www.facebook.com/fadenlauf.eu.