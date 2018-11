Wie jedes Jahr in den Herbstferien waren Konfirmanden aus den vier Gemeinden des Fleckens Ottersberg und des 3. Pfarrbezirks der Domgemeinde Verden zur Konfirmandenfreizeit unterwegs. In diesem Jahr ging es für fünf Tage in die Nähe von Flensburg, zu dem Jugendhof Scheersberg.

30 jugendliche Ehrenamtliche bildeten das Jugendteam der Freizeit und dachten sich gemeinsam Methoden aus, um die Bedeutung der einzelnen Perlen mit dem eigenen Erleben der Konfirmanden zu verknüpfen. Dies geschah in Parcours-Einheiten, zog sich aber auch durch Spiele-Abende sowie eine Nachtwanderung mit Quiz.

Zum Ende der Freizeit konnte jeder ein eigenes Armband mit den Perlen des Glaubens anfertigen und mit nach Hause nehmen. Zwei Tage nach der Rückkehr feierten alle zusammen einen Jugendgottesdienst in der Lukaskirche Posthausen.