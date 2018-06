Diese Gemeindepartnerschaft ist in den vergangenen Jahrzehnten gewachsen, hat sich gefestigt und ist mittlerweile viel mehr als eine reine Städtepartnerschaft. Der Ablauf der Besuche steht fest, ob nun hier oder dort, immer abwechselnd von Jahr zu Jahr. Und immer sind es die Tage vom Mittwoch vor Himmelfahrt bis zum Sonntag, in denen viel gemeinsam unternommen wird. Mal mit der gesamten Gruppe, also den ungefähr 40 Coulainern und genauso vielen Weyhern, mal in Kleingruppen.

Große Freude, lange Begrüßungen mit vielen Küsschen rechts und links sowie reichlich Austausch über Neuigkeiten in den Familien – dafür nehmen sich die Freunde immer genug Zeit an Himmelfahrt und am Sonnabend. Die Gastgeber unternehmen mit den Besuchern individuelle Aktivitäten; da sind die Familien dran, machen Ausflüge oder besuchen sich gegenseitig bei Kaffee und Kuchen oder zum Grillen im kleinen Kreis.

„Besonders viel Spaß machen immer die Treffen vorher und nachher, die Vorbereitungen fürs Treffen und das Spektakel“, ist Cornelia Mamat, Vorsitzende der Interessengemeinschaft (IG) Weyhe/Coulaines, überzeugt.

Nur am Freitag – dem Brückentag nach Himmelfahrt – wird stets ein großer gemeinsamer Ausflug unternommen. Wobei den Auftakt der fünf gemeinsamen Tage meist ein Empfang am Ankunftstag im jeweiligen Rathaus macht, manchmal sehr groß mit beiden Bürgermeistern, manchmal nur klein bei einer Stärkung nach der langen Fahrt. Dieses Jahr gab es den offiziellen Empfang mit Coulaines’ Bürgermeister Christophe Rouillon allerdings erst am Freitagabend, zuvor war der „Maire“ verhindert.

Das Highlight beim diesjährigen Besuch in der Partnergemeinde war ein Ausflug in die Bretagne. Genauer gesagt nach Nantes und in das äußerst spannende Museum „Les machines de Lîle“. „Tolle, diese riesigen Metall-Tiere, die wie Roboter wirkten – vor allem vorne der künstliche Elefant“, lautete der begeisterte Kommentar der Gäste.

Einer der Grundpfeiler dieser Freundschaft besteht daraus, dass man sich besucht und austauscht, dass der Frieden erhalten bleibt, indem man sich kennenlernt und damit das einstige Fremdeln wie vor den Kriegen nie wieder auftaucht. „Seit den 1950er-Jahren arbeiten Deutschland und Frankreich Hand in Hand im Dienste der europäischen Integration. Nicht nur Politik und Wirtschaft spielen in dieser Beziehung eine wichtige Rolle. Als Besonderheit der deutsch-französischen Partnerschaft gilt seit über 50 Jahren auch die Zusammenarbeit auf zivilgesellschaftlicher Ebene, die in der Bevölkerung zu einer freundschaftlichen Einstellung zum Nachbarland beigetragen hat“, so die Deutsche Bundesregierung.

Zumindest lässt sich das für die Besucher und Gäste in jedem Mai sicher feststellen, denn schon bei den Begrüßungen fällt die große Freude auf, mit der das Wiedersehen begangen wird. Dazu gesellt sich die Bedeutung dieser Freundschaft, die durch Empfänge in den Rathäusern der beiden Kommunen jeweils durch die Bürgermeister betont wird.

Die Partnerschaft zwischen Weyhe und Coulaines wird getragen von einem Freundschaftsvertrag, den die Interessengemeinschaft Weyhe/Coulaines seit mehreren Jahrzehnten aufrechterhält. Alljährlich trifft maan sich vor den Besuchen in der IG, um die nächste Zusammenkunft zu planen, vor allem Ausflüge in die Region am Brückentag zwischen Himmelfahrt und dem darauffolgenden Wochenende. Nicht zu vergessen ein gemeinsames Abendessen am Abend vor der Rückreise der Gäste, bei dem es immer hoch hergeht, denn schließlich wird hier immer ein sogenanntes „spectacle“ (übersetzt: Spektakel) aufgeführt – dafür sind dann jeweils die Besucher zuständig, denn man will damit Dank und Freude über „l’amitié“ (übersetzt: Freundschaft) ausdrücken. Beim diesjährigen Spektakel in Coulaines führten die Weyher eine Modenschau auf, eher schräg mit der Darstellung eines Weyher Tagesablaufs. Da zeigte sich also jemand im Negligé mit Zigarette und Lockenwicklern oder ähnlich Skurriles – es sorgte auf alle Fälle für viele Lacher. Den krönenden Abschluss machte ein raffinierter schwarz-weiß Tanz, der mit lebhaftem Beifall bedacht wurde.



Die Interessengemeinschaft Weyhe/Coulaines ist immer auf der Suche nach engagierten Helfern. So werden zurzeit noch Gastgeber für ein ungefähr 60-jähriges Ehepaar gesucht, bei dem die Verständigung auf Englisch möglich ist, falls die eigenen Französisch-Kenntnisse nicht reichen. Informationen gibt es bei der Vorsitzenden Cornelia Mamat unter der E-Mail-Adresse cornelia.mamat@gmx.de.