Pontifex in Japan

„Perverse“ Logik der Angst: Papst fordert Aus von Atomwaffen

In Nagasaki und Hiroshima vernichteten Atombomben Zehntausende Leben binnen Sekunden. Der Papst prangert in den japanischen Städten neue „Nukleardoktrinen“ an. Die Aufrüstung gründe auf einem vergiftetem Klima des Misstrauens - mit dem noch dazu ein Vermögen gemacht werde.