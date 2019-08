"Wie eine Lawine, die Fahrt aufnimmt": Peter Maffay fordert in Sachen Umweltschutz ein sofortiges Umdenken. (Sony Music)

„Jetzt!“ heißt Peter Maffays neues Album und „Morgen“ ist einer der darauf enthaltenen Songs, in dem er fragt: „Wollen wir wieder warten, bis der Morgen kommt?“ Peter Maffay packt noch einmal die ganz großen Themen an, und das mit ausgesprochener Dringlichkeit. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau, in dem es unter anderem auch um die Zerstörung des Planeten durch den Menschen geht, plädiert er mit drastischen Bildern für ein schnelles und entschlossenes Handeln, um den Prozess zumindest auszubremsen: „Wir bewegen uns nicht in einer Geraden bei dieser negativen Entwicklung - das ist vielmehr eine steile Kurve.“

Die Folgen der menschengemachten Klimaerwärmung vergleicht Maffay mit einer „Lawine, die Fahrt aufnimmt“. „Das kleine Schneebrett am Anfang macht gar nichts, aber zehn Meter weiter hat das eine ganz andere Energie“, erklärt der Rockmusiker und fordert: „Wenn wir wollen, dass etwas passiert, müssen wir jetzt handeln und nicht irgendwann.“ Dass der Mensch an den gegenwärtigen klimatischen Veränderungen schuld ist, steht für Peter Maffay außer Frage. „Warum versteppt Spanien so schnell? Warum gehen bei uns die Bäume kaputt? Warum schmelzen die Gletscher? Weil es das alles in einem bestimmten Zyklus immer gegeben hat? Das ist Unsinn.“

Zu seinem 70. Geburtstag (30. August) veröffentlichte Peter Maffay das neue Album "Jetzt!", auf dem er bisweilen hart mit sich und seinen Mitmenschen ins Gericht geht. (Andreas Ortner)

Große Hoffnung auf ein baldiges Umdenken hat der Musiker, der das Album „Jetzt!“ an seinem 70. Geburtstag (30. August) veröffentlichte, aber nicht. „Der Mensch ist eine Fehlentwicklung in seinen jetzigen Verhaltensweisen“, erklärt Maffay und führt aus: „Wir leiden in weiten Teilen einfach unter einer Unfähigkeit, uns selbst auf ein solches Maß zu reduzieren, dass wir keinen Schaden anrichten würden.“ Auch die „Fridays for Future“-Bewegung betrachtet Maffay mit Skepsis: „Ich behaupte, dass dieser Aufschrei nach einiger Zeit wieder verhallen wird und dass die bestehenden Mechanismen ganz normal weiterarbeiten werden.“