Peter Orloff ist zurück im Dschungel. In Argentinien will er als Projektpate von "RTL - Wir helfen Kindern" dem Volksstamm der Guaranis zu besseren Zukunftsperspektiven verhelfen. (MG RTL D)

Im Januar noch kämpfte Schlagersänger Peter Orloff bei der RTL-Survival-Show „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ um die Dschungelkrone. Nun kehrt der 75-Jährige in den Dschungel zurück - dieses Mal allerdings mit einer edlen Mission. Gemeinsam mit einem Kamerateam von „RTL - Wir helfen Kindern“ besucht er in der Wildnis Argentiniens den Volksstamm des Guarani. Mit seiner „Dschungelcamp“-Gage, immerhin 40.000 Euro, will Orloff dort etwas Gutes tun und Schulen für die ortsansässigen Kinder bauen. „Es gibt so gut wie keine Bildung hier für die Menschen. Diese Kinder brauchen eine Chance im Leben“, erörtert er seine Motivation.

Seit mehr als 2.500 Jahren leben die Guaranis zwischen Amazonien und dem La Plata, ein Gebiet, das sich zwischen dem Atlantik und den Anden erstreckt. Doch durch die Abholzung des Regenwaldes wurde ihr Lebensraum stark eingeschränkt. Die Kultur und Traditionen des Volkes drohen verloren zu gehen. „Die Guaranis sind heute vom Aussterben bedroht und werden oft diskriminiert. Sie leben zusammengepfercht auf engstem Raum in einfachsten Holzhütten, leiden aufgrund einseitiger Ernährung unter Mangelerscheinungen und haben so gut wie keine Zukunftsperspektive“, erklärt Peter Orloff.

Mit Peter Orloffs "Dschungelcamp"-Gage, immerhin 40.000 Euro, wird eine Schule für die Kinder der Guaranis gebaut. "Diese Kinder brauchen eine Chance im Leben", ist sich der 75-Jährige sicher. (MG RTL D)

Um den Kindern des Volkes neue Chancen zu eröffnen, baut „RTL - Wir helfen Kindern“ gemeinsam mit dem Projektpaten Peter Orloff und der „Reiner Meutsch Stiftung FLY & HELP“ zwei Schulen für die Guaranis und zusätzlich sanitäre Anlagen. „Vielleicht kommt ja eins der Kinder, das ich hier kennengelernt habe, in 20 Jahren beruflich mal nach Deutschland und sagt: Das bin ich durch deine Schule geworden“, erhofft sich Peter Orloff.