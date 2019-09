IHU

Pflanzen im Herbst

Jörg Teichfischer

Damit auch im Herbst die Gärten und Balkone freundlich aussehen, bietet Blumen Timmermann derzeit verschiedene Blumen- und Pflanzenkombinationen an. So etwa das Trio Heide oder den Herbstzauber, bei dem es sich um verschiedene Blumensorten in einem Topf handelt.