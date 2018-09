Das Team des Raiffeisen-Markts berät seine Kunden zur Pflege des Rasens – nicht nur am Sonntag. (Marcus Lorenczat)

Wer seinen Garten von den Strapazen durch die Sommerhitze und wenig Regen wieder auf Vordermann bringen möchte, sollte am Sonntag, 30. September, einen Besuch im Raiffeisen-Markt, Am Kleinbahnhof 2, nicht versäumen. Denn der Markt gewährt an diesem Tag 20 Prozent Rabatt auf den Großteil seines Sortiments. Dazu zählen auch Artikel für die Gartenpflege wie Rasensaat und Dünger.

Für die kleinen Besucher gibt es die Möglichkeit, an einem Gewinnspiel der Firma Bruder Spielwaren teilzunehmen und tolle Preise zu gewinnen.