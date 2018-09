Das Angebot richtet sich an alle Personen, die zu Hause einen Angehörigen versorgen, der bereits in einen Pflegegrad eingestuft ist oder zeitnah einen Pflegebedarf entwickeln wird. Ziel des Kurses ist, pflegende Angehörige dabei zu unterstützen, die Versorgung im häuslichen Bereich optimal zu gestalten und zu erleichtern.

Der nächste Kurs startet in Brinkum und umfasst sechs Abende, die thematisch aufeinander aufbauen – die Teilnahme an einem einzelnen Modul ist daher nicht möglich.

Ab dem 10. Oktober wird einmal wöchentlich immer mittwochs von 18 bis 19.30 Uhr Kirsten Spiekermann – examinierte Krankenschwester, Pflegeberaterin und Fachwirtin im Sozial- und Gesundheitswesen – den interessierten Angehörigen ihr Wissen und ihre Erfahrungen sowie Kniffs und Tricks auf praxisnahe Art und Weise vermitteln.

Beim ersten Termin dreht sich alles um das Thema „Aktivierende Pflege“. Am zweiten Abend geht es um den richtigen „Umgang mit Inkontinenz und Prophylaxe-Maßnahmen“. Beim dritten Termin stehen der Erhalt und die Förderung des gesunden Rückens der Pflegenden im Mittelpunkt. Mit dem „Notfall – was ist zu tun?“ beschäftigt sich der vierte Abend. Am fünften Abend sollen die Leistungen der Pflegeversicherung erläutert werden, und beim letzten Termin geht es um regionale Hilfe- und Entlastungsmöglichkeiten.

Interessierte Angehörige könne sich ab sofort bei Pro Dem unter Telefon 04 21 / 898 33 44 verbindlich anmelden. Der kostenfreie Kurs ist beschränkt auf maximal 14 Personen.