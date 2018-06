Michaela Kolster vom ZDF ist eine der beiden programmverantwortlichen von Phoenix. Sie zeigt sich guter Dinge ob der anstehenden Neuerungen. (PHOENIX / Thomas Kierok)

Schluss mit Grau und Gelb: Der Ereignis- und Dokumentationskanal Phoenix unterzieht sich einem zeitgemäßen Umstyling und begrüßt die Zuschauer ab Montag, 4. Juni, mit neuem Logo. Am Senderclaim „Das ganze Bild“ wird sich nichts ändern, an der Farbgebung nahezu alles. Das altbackene Logo der letzten Jahre weicht einem moderneren Ansatz: Eine angeschnittene Linse in Petrol mit Korona in Türkis stellt ab nächster Woche den Hintergrund für Sendernamen und Slogan dar. Doch damit nicht genug. Auf allen Ebenen soll sich das neue Design bemerkbar machen - auch die Homepage des Senders wird einem Relaunch unterzogen. Insgesamt soll ein verstärkter Fokus auf die Marke gelegt werden, weswegen etliche Formate neue Titel erhalten. So wird aus „Thema“ nun beispielsweise „phoenix plus“, „Bon(n)jour Berlin“ wird zu „phoenix nachgefragt“.

Der von ARD und ZDF gemeinschaftlich betriebene Sender stellt sich umfassend neu auf. Die Programmgeschäftsführer von Phoenix, Michaela Kolster (ZDF) und Helge Fuhst (ARD/WDR), präsentierten die Neuerungen nun der Öffentlichkeit. An der Qualität der Inhalte werde man aber nicht rütteln. Bei einem Budget von schmalen 300.000 Euro für die Renovierungsarbeiten bleibt dem Spartensender auch kaum die Möglichkeit, inhaltlich in neue Sphären vorzudringen. Die politische Ereignisberichterstattung soll allerdings einen breiteren Raum einnehmen als bisher.

Helge Fuhst (ARD/WDR) blickt optimistisch in die Senderzukunft. (PHOENIX / WDR / Annika Fußwinkel)

Die Live-Übertragungen von Bundestagsdebatten machen einen Großteil der Inhalte aus. Die Ausstrahlung des letzten SPD-Parteitages garantierte dem Sender einen Marktanteil von 3,3 Prozent, der damit viel höher lag als der Durchschnittswert von 1,1 Prozent. Doch auch dieser Wert ist für den kleinen Kanal, der im April 1997 erstmalig auf Sendung ging, mehr als solide. Die Senderverantwortlichen betonten außerdem, dass man über die Art und Weise der Gesprächsformate und Live-Berichterstattung nachdenken wolle - allzu radikale Veränderungen werden ausbleiben, Optimierung ist hier ebenfalls das Credo. Auch im Online-Bereich soll dies Niederschlag finden: Es soll mehr Videomaterial zur Verfügung gestellt und die Möglichkeiten zur Interaktion verbessert werden.

Der Rest sind Äußerlichkeiten. Neben dem dominierenden Petrol wird es auf Phoenix noch zwei weitere neue Farben geben: Rot wird Eilmeldungen in den Bauchbinden hervorheben, und in Gelb werden Infos rund ums Sendeprogramm markiert. Schlanker und ansprechender soll alles aussehen, auf eine optische Reizüberflutung will man bewusst verzichten. Auch die Fanfaren sind ab Montag passé: Das neue Sounddesign geht auf das Konto des niederländischen Musikers Tom Tukker, der sich auf minimalistische Instrumentalmusik und elektronische Klänge versteht. Kolster und Fuhst blicken erwartungsvoll in die Senderzukunft: „Das neue Design ist ein selbstbewusster Auftritt. Mit dem Erscheinungsbild wollen wir Phoenix noch klarer positionieren - als Informations- und Hintergrundsender für politische und gesellschaftliche Themen in Deutschland, Europa und der Welt.“

Am Claim des Senders wird sich nicht ändern. (PHOENIX / ARD / ZDF / WDR)

Tom Buhrow vom WDR ist bei der ARD federführend für den Spartensender. Er betont den Bildungsauftrag des kleinen Kanals: „In diesen bewegten Zeiten zeigt sich, wie wichtig es ist, Zusammenhänge herzustellen und sicher Geglaubtes zu hinterfragen - all das bietet mir Phoenix.“ In Zeiten von Fake News und der hektischen Twitterpolitik eines Donald Trump scheint die Arbeit des kleinen Senders relevanter denn je zu sein, auch wenn es vonseiten der AfD bereits Kritik hagelte. Russlandfeindlichkeit lautete der Vorwurf der Rechtskonservativen. Doch davon lassen sich die Verantwortlichen nicht verunsichern. Stattdessen betonte Kolster, die neue Bundestags-Partei als „eine Partei wie jede andere“ zu betrachten.