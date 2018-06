Weyhe

Physiotherapie-Schulen erweitern Angebot

FR

Weyhe. Am Standort Oldenburg werden von den Ludwig-Fresenius-Schulen seit Jahren erfolgreich Biologisch-technische Assistentinnen und Assistenten (BTA), Diätassistentinnen und -assistenten, Pharmazeutisch-technische Assistentinnen und Assistenten (PTA), Physiotherapeutinnen und -therapeuten sowie Kosmetikerinnen und Kosmetiker ausgebildet. In Weyhe wird jetzt das Bildungsangebot erweitert: Neben der Physiotherapieausbildung finden in den neuen Räumlichkeiten nun auch Ausbildungen zu Ergotherapeutinnen und -therapeuten, Altenpflegerinnen und -pflegern sowie Altenpflegehelferinnen und -helfern statt.