„Pictures“ ist das Spiel des Jahres 2020

„Pictures“ heißt das Spiel des Jahres 2020. Es wurde am Montag in Berlin von einer Kritikerjury gewählt. Das Gremium vom Verein „Spiel des Jahres“ sondiert jährlich den Spielemarkt und wählt aus mehreren hundert Neuerscheinungen in verschiedenen Kategorien das nach seiner Ansicht beste Spiel aus. Bewertet werden Idee, Regelgestaltung, Layout und Design.