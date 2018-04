Am Steuerknüppel schon damals: der Verdener Fluglehrer und Luftbildfotograf Erich Schwinge. Ein bisschen mulmig sei ihm gewesen, sagt er, aber es habe riesigen Spaß bereitet. Das runde Jubiläum auf dem Flugplatz nahm der Verdener Luftfahrt-Verein zum Anlass, langjährige Fluglehrer und Piloten zu ehren. Erich Schwinge bekam aus den Händen des Vereinsvorsitzenden Heinrich Kracke die Ehrenurkunde mitsamt Glaspokal des Deutschen Aero Club (DAeC) Landesverbandes Niedersachsen überreicht.

Zuweilen erzählt er noch von den Bauarbeiten an der ersten Flugzeughalle auf dem Brachgelände östlich der damaligen Gemeinde Scharnhorst, er berichtet von den britischen Streitkräften, die mit schwerem Gerät eine Piste für Kurierflugzeuge anlegten. Und von den ersten Vereins-Flugzeugen, einer Bücker 181 zum Beispiel, die für die neuerrichtete Halle zu groß war, was zu einem ersten Anbau führte. Heutzutage unterhält der Luftfahrt-Verein fünf solcher Hangars.

In den Jahren des Flugplatz-Baus feierte Erich Schwinge bereits ein kleines Jubiläum. Im November 1950 war der Verein nach der Erst-Gründung 1932 wiedergegründet worden, vier Monate später unterschrieb der Verdener Luftfahrt-Pionier bereits den Aufnahmeantrag. Mit seinen fast 80 Jahren ist er gegenwärtig am liebsten im Motorsegler unterwegs. „Solange ich die medizinische Flugtauglichkeits-Untersuchung bestehe, wird sich daran auch nichts ändern“, sagt er mit bemerkenswerter Fitness.

Ebenfalls Verdener Luftfahrtgeschichte geschrieben hat Fluglehrer Wolfgang Dittmer. Schon 1966 entdeckte er das Segelfliegen für sich, neun Jahre später erwarb er die Lizenz zur Ausbildung angehender Motorflugpiloten. Kunstflugausbildung und langjährige Vorstandstätigkeit unter anderem als Vorsitzender schlossen sich an. Kaum ein aktueller Verdener Pilot, der nicht irgendwann in seiner Laufbahn durch die Schule Wolfgang Dittmers gegangen ist. Auch ihm wurden Ehrenurkunde und Glaspokal des DAeC-Landesverbandes für 50-jährige Mitgliedschaft zuteil.

Sie hatte einst als Tochter eines Hotelbetreibers auf der Insel Sylt das Segelfliegen erlernt, sie sammelte Titel und Lizenzen. Für 40-jährige Flugtätigkeit wurde Maren Dellinger mit Ehrennadel und Ehrenurkunde des Landesverbandes ausgezeichnet. Gemeinsam mit Ehepartner Norbert Dellinger gehört sie im Doppelsitzer zu den großen überregionalen Titelaspiranten des Verdener Luftfahrt-Vereins in der kommenden Saison. Auf 25-jährige Pilotentätigkeit kann ferner der Scharnhorster Hans-Joachim Schneider zurückblicken. Auch ihm waren Ehrenurkunde und LVN-Nadel gewiss.

Hohe Auszeichnungen gab es darüber hinaus für zwei aktuelle Stützen der Verdener Flugschulen. Wilfried Müller und Jens-Peter Frenz erhielten die Ehrennadel für 15-jährige Tätigkeit als Fluglehrer. Müller leitet angehende Piloten in allen vier Sparten vom Segel- über den trendigen UL-, den Motorsegler- bis zum konventionellen Motorflug an. Gleichzeitig ist für die Landesluftfahrt-Behörde als Prüfer sowohl für angehende Lizenz-Inhaber als auch für Verkehrslandeplätze unterwegs. Frenz leitet die Motorflugschule des Vereins. Ihm ist es erfolgreich gelungen, junge Piloten an die mehrjährige Ausbildung zum Fluglehrer heranzuführen.