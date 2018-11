So wurde den zahlreichen Zuhörern schnell klar, wie es um unsere Ozeane bestellt ist. Bei Suppe, selbst gebackenem Brot, Dip und Getränken gab es an diesem Abend viel Nachdenkliches. Fakten, wie die Millionen Tonnen von Plastikmüll oder der Vergleichbarkeit der Emissionen der 15 größten Containerschiffe der Welt mit allen Autos führten dann auch schnell zur Frage, ob es fünf vor zwölf oder doch eher fünf nach zwölf für die Weltmeere sei. Manuel Abraas dazu: „Der Point of no return sei noch nicht erreicht“. Persönliches Konsumverhalten, zum Beispiel bei Fisch und Fleisch, oder auch der Umgang mit Plastikmüll seien Themen, wo jeder etwas ändern könne.

Das Engagement des Umweltaktivisten begann vor einigen Jahren auf dem Schiff „Sea Shepherd III“. Gefährliche und spannende Erlebnisse, wie drei Tage Orkan auf dem Atlantik vor der Straße von Gibraltar oder brenzlige Stunden in der Wesermündung – nach einer Aktion zur Rettung von Schweinswalen trieb das Zwölfmeter Boot mit Maschinenschaden manövrierunfähig in der Fahrrinne – waren eindrucksvolle Einblicke in die Arbeit an Bord eines der zwölf aktiven Schiffe von Sea Shepherd.

Die Umweltorganisation umfasst heute 20 Ländergruppen, mit in Deutschland alleine rund 250 Aktiven. Aktiv werden können Interessierte sowohl an Land bei Beach-Cleaning- Aktionen, Werbung, Strandarbeit und in Schulprojekten, aber auch an Bord der Schiffe. Zurzeit sei man an der Aufbringung illegaler Fischtrawler vor den Küsten Gabuns und Sao-Tomes auf dem afrikanischen Kontinent beteiligt, die den einheimischen Fischern ihre Lebensgrundlage rauben und auf das abfischen von Haien zur Gewinnung von Haiflossen spezialisiert sind. Gefangenen Haien würden die Flossen abgeschnitten, um sie danach unter Qualen langsam sterbend in das Meer zurückzuwerfen. Die Hintermänner dieser illegalen Machenschaften finde man sowohl in Europa als auch in Taiwan.

Die von ihren Widersachern Fisch- und Walfangindustrie oft bitter bekämpfte NGO Sea Shepherd wurde 1977 von Paul Watson gegründet und machte sich durch rigorose Aktionen gegen Robbenfang an der Ostküste von Kanada und der Versenkung des Piratenwalfangschiffes Sierra im Hafen von Lissabon schnell einen Namen.

„Oftmals werden wir als Piraten bezeichnet“, so Manuel Abraas, „aber wer sind denn nun die Bösen? Diejenigen, die die Umwelt illegal ausbeuten oder diejenigen, die die Umwelt schützen? Dann bekämpften Piraten eben Piraten.“ Das war zum Schluss eine grundsätzliche Frage, die sicherlich den einen oder anderen Zuhörer über diesen Abend hinaus beschäftigen wird. Manuel Abraas konnte nach einem lebendigen Talk einen mit leckerer exotischer Linsensuppe gefüllten Topf mit in das Wochenende nehmen.