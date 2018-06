Könner und Neueinsteiger kommen zusammen, um dazu beizutragen, dass die plattdeutsche Sprache nicht verloren geht. „Es liegt an uns, dass wir die schönen alten, bildhaften Wörter und ihre Bedeutung weiterleben lassen“, so Ulrike Dunkhase-Niemeyer, Leiterin der Veranstaltung. „Wir plaudern im gemütlichen Kreis, lesen kleine Geschichten, singen, einige hören auch einfach nur zu. Also: Fangt foorts an mit Plattsnacken, doon deit lehren!“ Der Kreis trifft sich jeden ersten Mittwoch im Monat. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Einen Vortrag nicht nur für Diabetiker bietet das MGH am Freitag, 8. Juni, um 15 Uhr an. Dabei geht es um Teff – das kleinste Getreide der Welt: 150 Körner dieser Zwerghirse entsprechen der Größe eines einzelnen Weizenkorns. „Aber so klein die Körner auch sind, in ihnen steckt eine geballte Ladung Gesundheit“, weiß Delia Brox. In ihrem Vortrag informiert sie über den gesunden Winzling: „Der tiefe glykämische Index der Körner ist gerade für Diabetiker, die auf einen ausgeglichenen Blutzuckerspiegel achten müssen, ideal.“ Der Vortrag findet im Rahmen des Diabetes-Gesprächskreises statt, der sich jeden zweiten Freitag im Monat um 15 Uhr im MGH trifft. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Am Sonnabend, 9. Juni, findet im MGH wieder das Reparatur-Café statt. Von 9.30 bis 11.30 Uhr helfen ehrenamtliche Hobby-Bastler denjenigen, die Sorgen mit Kleingeräten, mit beschädigtem Spielzeug, kleineren Holzmöbeln oder Ähnlichem haben. „Dabei sollten die Sachen maximal so groß sein, dass man sie noch mit einer Hand tragen kann“, bittet das Haus. Auch die Näh-Werkstatt ist wieder mit dabei. Dort wird Hilfestellung beim Reparieren defekter Kleidungsstücke gegeben. Das Reparatur-Café mit angeschlossener Näh-Werkstatt findet regelmäßig immer am zweiten Sonnabend im Monat statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Werkzeuge und Nähmaschinen sind vorhanden.