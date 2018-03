Zusammen Platt sprechen im Mehr-Generationen-Haus. (FR)

Könner und Neueinsteiger kommen zusammen, um dazu beizutragen, dass die plattdeutsche Sprache nicht verloren geht. „Es liegt an uns, dass wir die schönen alten, bildhaften Wörter und ihre Bedeutung weiterleben lassen“, so Ulrike Dunkhase-Niemeyer, Leiterin der Veranstaltung. Viele kennen die traditionelle Sprache nur noch von ihren Großeltern. Aber wann kommt man schon einmal dazu, Plattdeutsch zu sprechen? „Wir plaudern im gemütlichen Kreis, lesen kleine Geschichten, singen, einige hören auch einfach nur zu. Also: Fangt foorts an mit Plattsnacken, doon deit lehren!“

Der Kreis trifft sich jeden ersten Mittwoch im Monat. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Nähere Auskünfte unter 04 21 / 80 60 98 74.

Basteln für den Frühling: Veranstaltung für Kinder und Erwachsene. (Daniela Gräf)

Ebenfalls im Mehr-Generationen-Haus trifft sich eine Gruppe, um Frühlingsblumen aus Tonpapier und Nähgarn zu basteln. Sie sind vielseitig verwendbar, zum Beispiel als Geschenkanhänger, als Deko für Türen, Fenster und Wände oder als Schmuck für Feste. Am Freitag, 6. April, lädt das Mehr-Generationen-Haus Stuhr-Brinkum in der Bremer Str. 9 wieder Kinder ab sechs Jahre zum gemeinsamen Basteln ein. Die Veranstaltung „Basteln mit Kindern“ findet immer am ersten Freitag im Monat von 16 bis 17.30 Uhr statt. Der Kostenbeitrag für das Material beträgt 2,50 Euro.

Um Anmeldung wird gebeten unter Telefon 04 21 / 80 60 98 74. Begleitpersonen können in dieser Zeit im Begegnungscafé des Hauses eine Tasse Kaffee und selbst gebackenen Kuchen probieren.