Es pfiff ein eisiger Ostwind, sodass es bald auf die Pirsch ging, immer den kalten Wind im Rücken.

Unter Leitung des Vorsitzenden der Freilichtbühne Daverden, Volker Penczek, ging es unterhalb des Friedhofs, vorbei an der Kirche und dem Küsterhaus, das gerade saniert wird, über Hats Hof in den Daverdener Wald. Erstes Etappenziel war die Freilichtbühne Daverden, die noch im Winterschlaf lag, denn durch die eisigen Temperaturen war dort noch kein Arbeitsdienst möglich gewesen. So lag überall noch eine dichte Laubschicht auf den Rängen. Aber das störte die Wanderer ja nicht, denn schließlich wartete Dieter Stegmann schon, um Glühwein und andere Getränke anzubieten. Zur Stärkung gab es Butterkuchen und Schmalzbrote.

Nach dieser Verschnaufpause ging es geschützt am Ufer der Alten Aller durch den schönen Mischwald. Teilweise war nur ein Gänsemarsch möglich. Doch so lange dauerte es nicht, bis die zweite Station erreicht war. An der alten Fischerhütte, die früher einmal begehrtes Ausflugsziel war und heute in Privatbesitz ist, war eine weitere Verpflegungsstation für Getränke aufgebaut. Dann ging es weiter vorbei am Baggersee durch das Lesseler Holz bis zum Ziel der Kohlwanderung, dem Schützenhaus Cluvenhagen. Dort wartete schon der Discjockey Jörg Hambrock auf die lustige Gesellschaft. Der Partyservice Lefers aus Thedinghausen lieferte bald die leckeren Speisen. Kohl und Pinkel gab es als Büfett. Es fanden sich nur lobende Worte, denn dieses echte norddeutsche Gericht schmeckte vorzüglich.

So wurde es ein langer und interessanter Abend, der dem Vernehmen nach aber auch allen alles abverlangte. Gesprächsstoff gibt es unter den Laienspielern immer, zumal die Saison des Theatervereins Völk’ser Platt gerade beendet worden war, während die Freilichtbühnen sich momentan gerade intensiv auf die diesjährige Saison vorbereiten – schließlich besucht man sich ja bei den Aufführungen gegenseitig.