Juni in Ganderkesee präsentiert. Mit seinen 16 Mitgliedsbühnen und -theatern erwartet der NBB circa 200 Teilnehmer im Schulzentrum Am Steinacker in Ganderkesee. „Wir freuen uns sehr, dass wir hier zu Gast sein dürfen“, sagte Arnold Preuß, Präsident des NBB, bei einer Pressekonferenz am Donnerstag in der Schulmensa.

Für die Durchführung und Organisation vor Ort hat sich das Niederdeutsche Theater Delmenhorst (NTD), das in diesem Jahr sein 90-jähriges Bühnenbestehen feiert, gemeldet. Das Festival, das eigentlich in Delmenhorst geplant war, musste aus organisatorischen Gründen nach Ganderkesee ausweichen: „Gern hätten wir es in Delmenhorst ausgerichtet. Hier in Ganderkesee herrschen aber die besseren Bedingungen, da im Schulzentrum Mensa, Aula und Sporthalle direkt miteinander verbunden sind“, erklärte der erste Vorsitzende des NTD, Dirk Wieting. Besonders freuen sich die Organisatoren auf den Minister für Wissenschaft und Kultur, Björn Thümler, der als erster Vertreter des Kulturministeriums dabei sein und am Eröffnungstag sprechen wird. „Nachdem wir angefragt haben, hat er sofort zugesagt. Vielleicht liegt es auch daran, dass er selber Platt sprechen kann“, sagte Preuß schmunzelnd.

Das Niederdeutsche Jugendfestival startete erstmals 2008 in Neuenburg, und gleich zu Beginn herrschte seitens der Jugendlichen großes Interesse an dem Angebot. „Sie haben uns quasi überrannt. Mit so einem Zulauf hatten wir nicht gerechnet“, berichtete der Präsident des NBB. Über die Jahre sei das Festival gewachsen und habe immer mehr Jugendliche an die niederdeutsche Sprache gebracht, und das soll beim zehnten Festival in Ganderkesee fortgesetzt werden: „Es hat sich so gut entwickelt. Und ich bin überzeugt, dass es auch hier einschlagen wird“, war sich Preuß sicher.

Das Programm des Wochenendes ist vollgepackt mit verschiedenen Stücken aus vielen Themenbereichen. „Es ist unglaublich umfangreich, und ich muss wirklich sagen, dass es eine ordentliche Leistung ist, was die Jugendlichen auf die Beine stellen“, sagte Astrid Gries vom NBB, die für das Jugendfestival verantwortlich ist. Die circa 30-minütigen Stücke, die in der Aula des Schulzentrums präsentiert werden, sind nur Ausschnitte. „Da das Festival nur zweieinhalb Tage dauert, mussten wir es so komprimieren, dass es passt“, erklärte der Vize-Präsident des NBB, Herwig Dust, das Prozedere.

Mit dem Stück „Dat Vermächtnis vun de Falkenborg“ eröffnen die „Jungs un Deerns“ des NTD am Freitag, 15. Juni, ab 20 Uhr das Festival. „Dieses wird in der kompletten Länge gezeigt“, merkte die Leiterin des NTD-Nachwuchses, Martina Brünjes, an. Auch das preisgekrönte Stück „Fastbunnen“, eine Produktion des Theaters am Meer aus Wilhelmshaven wird am Sonnabend, 16. Juni, ab 20.30 abendfüllend gezeigt.

Laut NBB ist dies ein besonderes Stück, weil es mit absurden Formen arbeitet. „In dem Stück geht es um eine junge Frau, die schwanger ist und von ihrem Freund verlassen wird. Aus lauter Verzweiflung bringt sie das Kind um. Die Geschichte wird aber rückwärts erzählt, also erst kommt der Mord und dann geht es immer weiter zurück“, erklärte Preuß.

Es ist zwar in erster Linie ein Festival von Jugendlichen für Jugendliche, aber auch ältere Besucher seien willkommen. „Wir haben ganz oft erlebt, dass viele ältere Leute vorbeischauten und sich zwei, drei Stücke ansahen. Es gefällt ihnen, wenn Jugendliche etwas auf Platt vorführen“, sagte Astrid Gries. Der Eintritt ist frei. Ein Programmheft gibt es im Internet auf der Webseite www.buehnenbund.de.