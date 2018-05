Da sich zwei Mannschaften aus dem laufenden Spielbetrieb abgemeldet haben und der Tabellenletzte SG Holtebüttel Posthausen außer Konkurrenz spielt, wurden bisher fünf Siege, vier Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht (19 Punkte/19:14 Tore).

Die bisherigen Leistungen sind schon bemerkenswert, und so wirkt das Frauenteam des SV Lilienthal-Falkenberg um Kapitänin Kiara Kielbeck ausgeglichen. Mit nur 14 Gegentreffern stellt man derzeit die drittbeste Abwehr aller Mannschaften dieser Spielklasse. Auch in der Torschützenliste tauchen, so Trainer Carsten Timm, viele Namen auf. In der langen Winterpause beteiligte man sich am vereinseigenen Hallenturnier und feierte im Vereinsheim eine Weihnachtsfeier. „Ein gelungener Jahresabschluss“ so der Trainer, der mit viel Herzblut seit Jahren schon die meisten Spielerinnen betreut. Hoch zufrieden war das Trainerteam auch bei der Hallenturnier-Teilnahme beim FC Roland Bremen: ein Turnier mit namhafter Konkurrenz und interessanten Begegnungen. Man belegte einen ausgezeichneten siebten Turnierplatz. Turniersieger wurde schließlich Viktoria Hamburg, die im Finale Hannover 96 besiegten.

Viel Spaß hatte die Mannschaft auch bei der Kohlfahrt. Vor Beginn der Rückrunde unternahm man diese Mannschaftsaktion. Staunen durfte man auch als Gast auf Platz 11 über das Wirken der Frauen von Werder Bremen gegen den FC Bayern München. „Die Frauen waren schlichtweg begeistert“, so Carsten Timm nach der Bundesligapartie. Im Kreispokal überstand man nach einem 7:1 über den ASV Ihlpohl die erste Runde. Gegen den Kreisligisten TuSG Ritterhude gab es in Runde zwei eine 0:3-Niederlage.

In den restlichen vier Liga-Partien ist man beim TSV Brunsbrock II und beim TSV Thedinghausen zu Gast. Im Sportzentrum Schoofmoor erwarten die Falkenbergerinnen den TSV Otterstedt und den TSV Eiche Neu Sankt Jürgen. Nach der Spielserie ist eine Teamfahrt geplant. „Das wäre ein guter Saisonabschluss für die ganze Mannschaft“, so das Trainerteam. So gehen die Fußballfrauen des SV Lilienthal-Falkenberg voller Optimismus und mit viel Spaß in die letzten vier Begegnungen.