Die Kunsthalle Bremen zeigt in der Ausstellung „Poet mit Feder und Schere“ die Bildkunst von Hans Christian Andersen. Hierzu veranstaltet der Kunstverein Achim eine Führung in der Kunsthalle Bremen. Dr. Detlef Stein, auch Kurator der Ausstellung, führt am Dienstag, 13. November um 16.00 Uhr durch die Ausstellung mit Zeichnungen, Scherenschnitten und collagierten Bilderbücher sowie feinsinnigen Papierarbeiten dieses Künstlers, der vor allem als Märchendichter bekannt ist.

Anmeldungen zur Führung werden online erbeten unter www.kunstverein-achim.de/veranstaltungen. Am 5. Dezember können Besucher um 19.30 Uhr im Kasch eine besondere Veranstaltung mit Dr. Detlef Stein erleben: Detlef Stein hält einen Vortrag zu Künstler Hans Christian Andersen mit der musikalischen Begleitung einer Cellistin. Anmeldungen hierzu sind weder im Kunstverein Achim noch im Kasch erforderlich. Der Eintritt zum Vortrag mit Musik beträgt 15 Euro an der Abendkasse.