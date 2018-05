“ So beschrieb Erich Kästner im Gedicht „Im Auto über Land“ voll Poesie einen sommerlichen Tag. Wer sich am 20. und 21. sowie am 26. und 27. Mai auf diese Art auf den Weg macht nach Asendorf-Kuhlenkamp in den Skulpturenpark von Marita und Alex Otterpohl, könnte ähnliche Beobachtungen machen. Auch einer Fahrradtour oder einem Spaziergang spricht natürlich nichts zuwider.

Auf gutes Wetter hoffen die beiden Gartenbesitzer, die zum sechsten Mal ihren 5000 Quadratmeter großen Park Künstlern zur Ausstellung und Besuchern zum Durchstreifen und Staunen öffnen. Die Dichtkunst und der Umgang mit dem Wort haben sich stets dem übrigen künstlerischen Schaffen verbunden gefühlt. Da passt der Ausspruch des persischen Philosophen Omar Khayyam wunderbar zum Arbeitsmaterial Ton der Keramikerin Brunhilde Ahrens aus Rehburg: „Dem Töpfer sah ich einst im Basar zu, wie er den Lehm zerstampfte ohne Ruh‘. Da hört‘ ich, wie der Lehm ihn leise bat: Nur sachte Bruder, einst war ich wie du.“ Zu entdecken gilt es bei Katharina Berzbach aus Fischerhude, ob sich bei ihren Arbeiten aus Porzellan eben eine der von Kästner beschriebenen Schalen in himmelblau finden lässt. Es könnte aber auch ein eigenwilliges Tier sein oder eine skurrile Figur.

Friedrich Dürrenmatts Gedanken passen zum Metier des Bassumer Fotografen Helmut Wieben: „Knipsen kann jeder. Auch ein Automat. Aber nicht jeder kann beobachten. Fotografieren bedient sich der Kunst des Beobachtens. Beobachten ist auch ein dichterlicher Vorgang. Die Wirklichkeit muss geformt werden, will man sie zur Sprache bringen.“ Wiebens Fotos erinnern durch eine spezielle Technik an Zeichnungen oder Aquarelle.

Skulpturen gestaltet Hausherr Axel Otterpohl. Er kombiniert Holz und Metall, arbeitet mit feinstem Werkzeug und Kettensäge. Mit August Rodin dürfte er sich einig sein: „Skulptur ist die Kunst der Buckel und Höhlungen, die Kunst, die Form im Spiel von Licht und Schatten darzustellen.“ Er gibt Vorhandenem oft ein neues Gesicht. Theodor Heuß sagte einmal: „Holz ist ein einsilbiges Wort, aber dahinter verbirgt sich eine Welt der Märchen und Wunder.“

Am liebsten in der Natur

Zu Ute Gajus aus Achim, die mit Naturmaterialien arbeitet und das am liebsten in der Natur, finden sich gleich zwei Bonmots. Honorè de Balzac: „Es ist nicht die Aufgabe der Kunst, die Natur zu kopieren, sondern sie auszudrücken.“ Und Goethes Einlass: „Kunst ist eine andere Natur, auch geheimnisvoll, aber verständlicher, denn sie entspringt dem Verstand.“

Im Altgriechischen bedeutet Lithos „Stein“ und graphein „schreiben“. Damit erklärt sich die Kunst der Lithographie von Karin König, die in Lilienthal und Worpswede lebt und arbeitet. Das zu druckende Motiv wird seitenverkehrt mit Fettkreide oder -tinte direkt auf eine plan geschliffene Steinplatte gezeichnet. Anschließend wird sie mit Ätzflüssigkeit behandelt. Wo sich keine Zeichnung befindet, dringt die Flüssigkeit in die Poren des Steins. Beim späteren Aufwalzen der Druckerschwärze bleibt die Farbe nur an den gezeichneten Linien haften.

„Als ich das erste Mal Stahl mit einem Brenner bearbeitete, war es um mich geschehen“, sagt die Bremer Metallkünstlerin Junie Kuhn. Ihr kann man die Worte des Historikers und Schriftstellers Otto von Leixner zuordnen: „Begeisterung ist ein Feuer, das die Innenwelt in Fluss hält. Aber Vernunft muss ihr die Gussform richten, in die sich das geschmolzene Metall ergießt.“ Zu erfragen bliebe zudem, ob es Jürgen Maisenbacher, wenn er Skulpturen gestaltet, ähnlich geht wie dem Münchner Bildhauer Walter Kopp, der von sich sagt: „Ich lebe, wenn ich Skulpturen mache. Sonst treibe ich ziellos dahin, wie ein Stück Holz in der trägen Strömung eines Flusses.“ Unzählige seiner Arbeiten sind in seinem Heimatort Achim zu sehen.

Nomen est omen passt auf den Poeten des Hammers, wie sich Ulrich Schmied selbst bezeichnet. Und nichts anderes wird seiner Kunst von Figuralem oder Grafischem gerechter als die Zeile aus Schillers „Lied von der Glocke“, die da lautet: „Wohltätig ist des Feuers Macht, wenn sie der Mensch bezähmt bewacht. Und was er bildet, was er schafft, verdankt er dieser.“ Die Langwedlerin Anne Richard hat sich der Aktionskunst verschrieben. Sie liebt Großformatiges, was sie vor Ort vor den Besuchern gestalten wird. Um es mit Goethe auszudrücken: „Wohl erfunden, klug ersonnen, schön gebildet, zart vollbracht – so von jeher hat gewonnen Künstler kunstreich seine Macht.“

Die jüngsten Aussteller im Skulpturenpark sind Schüler des Syker Gymnasiums. Dahinter steckt die Idee von Alex Otterpohl, junge Menschen für Kunst zu begeistern. Ihr Kunstlehrer stellte jeweils vier von ihnen die Aufgabe, Stelen zu gestalten. Sich Gedanken zu machen zu Materiealien und Werkzeugen. 16 unterschiedliche Kunstwerke sind zu sehen. Dem Betrachter obliegt die Interpretation. Stelen heißt auch eine Sammlung kleiner literarischer Gedenksteine in Form von Gedichten jüngst verstorbener Dichter. Zu den Arbeiten der Schüler passt, was der Amerikaner Pete Morgan schrieb: „Den unbekannten Traum unterbricht ein rascher Schnitt: Fiktion, dann Realität. Jemand erwacht, steht auf, legt den Schalter um von der unbekannten in die nächste Welt.“

Die Veranstaltung im Skulpturenpark Asendorf, Vor den Bahlen 2, wird mit Live-Musik umrahmt. Am 20. und 26. Mai spielt die Gruppe Ta melodischen Jazz und mehr. Am 21. und 27. Mai klingen Töne der keltischen Harfe durch den Park. „Deubels Küche“ aus Asendorf ist für das leibliche Wohl zuständig und am Pfingstwochenende gibt es selbst gebackenen Kuchen. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es online unter www.artes-asendorf.de