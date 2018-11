Auf dem Schießstand des Schützenvereins Heiligenrode fand das Frühjahrsschießen statt. Ausgeschossen wurden der Pokal des Vereinsmeisters, der Mai-Pokal sowie der Er-und-Sie-Pokal. An den verbliebenen Ständen waren diverse Pflanzen für den Garten zu gewinnen.

Nach einem sportlichen Wettkampf standen am Abend die stolzen Pokalgewinner fest. Mit 36 Ringen errang Stephanie Röpe den Vereinsmeistertitel nebst Pokal, gefolgt von Christian Kosel und Sonja Kosel. Der Vereinsmeistertitel der Jugend ging an Mario Missbach, gefolgt von Heinz Jordan und Bela Wessels. Der Mai-Pokal der Schützen ging an Karsten Ehlers, gefolgt von Marius Laur und Heinz Urbrock (nach Umschießen), der der Jugend an Jenny Jakobs, gefolgt von Bela Wessels und Miguel Jahn. Im Wettbewerb um den Er-und-Sie-Pokal verteidigten Jenny Jakobs und Maik Dräger ihren Pokal aus dem Vorjahr. Der zweite Platz ging an Stephanie Röpe und Karsten Ehlers, der dritte an Lena und Christian Kosel.

Nachdem der letzte Schuss gefallen war, wurde vom ersten Vorsitzenden Henning Rogge die Grillsaison eröffnet. Im Bild zu sehen sind Mario Missbach (von links), Karsten Ehlers, erster Vorsitzender Henning Rogge, Stephanie Röpe, Jenny Jakobs und Maik Dräger.