Die sieben Landtagsabgeordneten der CDU zwischen Elbe und Weser haben im Rahmen ihrer Sommertour die Lilienthaler Hofmolkerei Dehlwes besucht. Gerhard Dehlwes begrüßte die Gäste in seinem mittelständischen Fami­lienbetrieb in Trupe, den er seit 1999 mit jetzt insgesamt 50 Mitarbeitern ökolo­gisch bewirtschaftet. Alle Produkte werden in der eigenen Molkerei in „Bioland“-Qualität hergestellt und bilden inzwischen eine umfangreiche Palette verschiedener Molkereiprodukte ab.

Der Bauernhof erzeugt mit seinen 280 Kühen sowie den Kühen in den zehn Partner­betrieben in der Wümme-Region insgesamt 30 000 Liter Milch pro Tag. Damit wird die Milch direkt vor Ort verarbeitet und von Lilienthal aus vertrieben. Der Lebensmit­teleinzelhandel vertreibt die Produkte in weiten Teilen Niedersachsens sowie den Hansestädten Bremen und Hamburg. Der Hofladen bietet den Blick in die eigene Käserei. Als „Schau­käserei“ ist sie die einzige im Landkreis Osterholz.

Die Landtagsabgeordneten waren beeindruckt, wie sich der Familienbetrieb in den vergangenen fast 20 Jahren entwickelt hat und wie innovativ sich auch ein mittelständisches Unternehmen wie dieses am Markt orientiert.