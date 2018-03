Ein besonderer Termin stand für einige Garlstedter in diesem Jahr wieder auf der Agenda: Der Besuch des Politischen Aschermittwochs der CSU in Passau. Mit dem Zug ging es für Marie Jordan, Klaus Seidelmann, Arne Nestler, Rainer Bindan, Gerd Schneidereit und Reinhard Krumfuß gen Passau. Am nächsten Tag ging es dann in die Dreiländerhalle. Trotz der krankheitsbedingten Absage Seehofers war der Aschermittwoch mit den Rednern Andreas Scheuer und Markus Söder für die Garlstedter ein voller Erfolg. Hatte man nun gedacht, dies könne Söder kaum mehr toppen, so hatte man sich getäuscht. Obwohl Söder über eine Stunde redete, kam keine Langeweile auf. Abends folgte man dann einer Einladung zu einem Stammtisch des CSU-Ortsverbandes Passau-Hacklberg. Foto (von links): Gerd Schneidereit, Marie Jordan und Klaus Seidelmann mit dem designierten Ministerpräsidenten Markus Söder.