Im Rahmen der gemeinsamen Fachkräftekampagne der AfA im Landkreis Verden und der DGB-Mitgliedsgewerkschaften wird Harder zum Thema: „Fachkräftemängel durch Zuwanderung entgegenwirken?“ sprechen. In seinem beruflichen Wirkungsfeld hat sich Harder bei Betriebsbetreuungen und bei Unternehmensberatungen einen Namen gemacht. Ferner hat er Betriebsräte auch auf Konzernebene bei ihrer alltäglichen Arbeit unterstützt und war im Auftrag der IG Metall vor allem im Rahmen der „Taskforce Krisenintervention“ unterwegs. Dabei hat er in mittelständischen Unternehmen Standortsicherung, Konfliktmoderation und Krisenbewältigung durchgeführt. Das AfA-Knippessen findet am Freitag, 2. November, ab 19 Uhr im Saal des Restaurants „Verdener Wappen 2", Plattenberg 59, Verden, statt. Als Kostenbeitrag für Knipp satt mit Bratkartoffeln, Brot und Gurken werden 12,90 Euro pro Person erhoben. Verbindliche Anmeldungen werden bis zum 26. Oktober bei Dietmar Teubert, Tel. 0 42 31 / 8 52 57, Mail: d-teubert@t-online.de oder bei Miriam Badewitz unter der Nummer 0 42 02 / 23 57, Mail: iriam.Badewitz@spd.de ab sofort erbeten.