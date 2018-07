Notfälle

Polizei: Paar in Südengland durch Nowitschok vergiftet

Ein in Südengland lebensbedrohlich erkranktes Paar ist durch den Kampfstoff Nowitschok vergiftet worden. Das gab Scotland Yard am Mittwochabend in London bekannt.