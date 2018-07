Leseförderung, Medienkompetenz, finanzielle Unterstützung und Werbung für die Stadtbibliothek Achim stehen auf der Agenda des Fördervereins, so Rüdiger Dürr.

Dürr dankte dem sogenannten harten Kern der Mitglieder für seinen großen Einsatz, um aber gleichzeitig auch den passiven Mitgliedern seinen Dank für ihre Unterstützung durch Mitgliedsbeiträge und zeitweilige aktive Mithilfe auszusprechen. Der Förderverein, so Schatzmeisterin Hanna Hoffmann, kann seine finanziellen Aufwendungen nur durch die Mitglieder und Spenden leisten. So ging auch ihr Appell an die Mitglieder, weitere Interessenten für eine Mitgliedschaft mit einem Jahresbeitrag von 10 Euro zu werben.

Nach der einstimmigen Entlastung des Vorstands besprachen die Fördervereinsmitglieder die künftigen Veranstaltungen im zweiten Halbjahr dieses Jahres. Es werden noch fünf Bilderbuchkinos stattfinden, außerdem liest Stephan Leenen am 17. Oktober aus seinem neuesten Krimi. Am 16. November findet wieder die „angesagte“ Schneider-Lesung statt. In diesem Jahr dreht es sich bei der literarisch-musikalischen Lesung um Heinrich Heine. Am 1. Dezember kommt das Regenbogen-Puppentheater in die Stadtbibliothek.

Eine ganz besondere Veranstaltung findet am 20. September statt: Zofia Mąkosa, polnische Schriftstellerin und Literaturpreisträgerin, liest aus ihrem Roman „Die Fremden in euren Häusern“. Anhand bewegender Einzelschicksale schildert sie Flucht und Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg aus Sicht einer Polin und beleuchtet dabei auch die politischen Hintergründe der damaligen Zeit.

Am Ende der Jahreshauptversammlung beschlossen die Teilnehmer die Finanzierung weiterer Anschaffungen für die Stadtbibliothek in Höhe von 600 Euro.