August. Gestartet wurde in den Disziplinen Marathon, Halbmarathon, 10-Kilometer-Lauf und Nordic Walking über fünf Kilometer.

Am Freitagabend wurden die Sportler von den Mitgliedern des Ritterhuder Partnerschaftskomitees und Sportlern im Bildungszentrum Ritterhude in der Ringstraße (ehemalige Zivildienstschule) fröhlich empfangen. Nach dem gemeinsamen Abendessen gab es noch eine kleine Führung durch Ritterhude.

Für Sonnabend stand ein Ausflug nach Bremen mit einem Stadtrundgang und Einkaufsbummel an. Am Abend konnten sich die Läufer an einem ausgiebigen Nudelbuffet für den kommenden Tag stärken. Der Sonntag stand dann ganz im Zeichen des Sports in Bremerhaven. 17 Sportler vom LKS Zantyr und fünf Läufer aus Ritterhude nahmen an den Wettkämpfen teil.

Auch Sztums Bürgermeister Leszek Tabor war unter den Teilnehmern und erreichte auf der Strecke über zehn Kilometer in seiner Altersklasse M 60 den ersten Platz. Gleichfalls erste Plätze erreichten Norbert Mucha, sportlicher Organisator im Partnerschaftskomitee. in der Altersklasse M 65 sowie Krzysztof Garbrowski in der Altersklasse M30.

Der jüngste Läufer, Louis Hoppe, belegte den ersten Platz über 800 Meter in der Altersklasse M 8 in der stolzen Zeit von 3:36 Minuten. Weitere neun Läufer sind unter den ersten Vieren ins Ziel gekommen. Diese sportlichen Erfolge wurden dann am Abend gemeinsam mit der Bürgermeisterin Susanne Geils und Vertretern aus Politik und Bevölkerung bei einem Grillabend ausgelassen gefeiert und der Wunsch aller ist es, diese sportlichen Begegnungen zur festen Einrichtung werden zu lassen.

Leider konnten in diesem Jahr keine Läufer aus Val de Reuil teilnehmen. Aber der nächste gemeinsame Termin in Val de Reuil, der „Seine-Eure-Marathon“ am 14. Oktober, steht schon vor der Tür. Hier werden 18 Sportler/innen aus Ritterhude, darunter mehrere Schüler des Gymnasiums Ritterhude, teilnehmen und freuen sich schon auf ein Wiedersehen mit den Sportlern aus Val de Reuil und Sztum.

Die Städtepartnerschaften mit Val de Reuil und Sztum feiern im nächsten Jahr schon ihr 30-jähriges beziehungsweise 25-jähriges Jubiläum. Allen drei Partnern ist vor allem in der jetzigen Zeit der Erhalt des europäischen Gedanken eines friedlichen und geeinten Europas ganz wichtig. Was könnte da besser zu beitragen als solche gelebten Städtepartnerschaften wie die mit Val de Reuil und Sztum.